Va Banque ve Francii. Macron pravděpodobně skončí s tím, čemu se pokoušel vyhnout

Pro finanční trhy to možná bude úleva, ale jenom na chvíli. Neschopnost vládnout v Národním shromáždění s jasnou většinou byla přitom důvodem k tomu, že Macron svolal volby poté, co Národní sdružení Marine Le Penové vyhrálo před třemi týdny evropské volby. Opoziční strany budou inkasovat velké ústupky, pokud by měly podporovat jakoukoli vládní legislativu.

První kolo voleb přineslo velkou vlnu podpory a momentum pro Národní sdružení (NS). Od neděle ale Macronovi lidé v zákulisí obchodovali s levicí a krajní levicí, aby zabránili Le Penové získat většinu. Pokud v parlamentu nebude mít nikdo jasnou většinu, ocitne se Macron zpátky v bodě nula.