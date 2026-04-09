František Slanina z Verulámu, poslední velikán alžbětinské éry

Po královnině skonu se dědicem trůnu – při absenci bližších příbuzných – stal její vzdálený prasynovec a skotský král Jakub VI. Stuart, jako král Anglie ovšem Jakub I., čímž došlo k trvalému spojení anglické a skotské koruny. (Pro nás může být zajímavé, že Jakubova dcera Alžběta Stuartovna byla manželkou Fridricha Falckého, a tedy na krátkou dobu i českou královnou.) S ním do Londýna dorazily i nové společenské poměry, ale alžbětinský duch přežíval v anglické kultuře, literatuře a vědě ještě zhruba dvě desetiletí.
Po smrti dramatika Williama Shakespeara (1564–1616) byli posledními velkými osobnostmi alžbětinské renesance, jakýmisi jejími živými monumenty, skladatel a loutnista John Dowland (1563–1626) a především Francis Bacon (22. 1. 1561 – 9. 4. 1626), jehož čtyřsté výročí úmrtí připadá právě na dnešek (Dowland zemřel o necelé dva měsíce dříve). Sluší se tak jeho jméno, osobnost a zejména dílo připomenout.
Francis Bacon byl především filozof a vědec (což by se dalo i zkombinovat a tvrdit, že byl filozof vědy) a kromě toho i trochu politik, právník a spisovatel. Pocházel z rodiny blízké královskému dvoru, za Jakubovy vlády zastával významné politické funkce včetně úřadu lorda kancléře (dnes bychom asi řekli ministerského předsedy). Za vynikající státní službu mu král dokonce udělil titul baron verulámský a později i vikomt ze St. Albans.
Celkový obrázek si Bacon následně poněkud pokazil korupčním skandálem spojeným s udělováním úřadů za úplatek, po němž musel z politického života odejít. Tituly mu však král neodňal a dokonce mu nakonec i prominul dosti vysokou pokutu.
Pro naši současnost je však nejdůležitější, že v mládí studoval v Cambridgi – a pobyt v univerzitním prostředí jej přivedl k otázkám metodologie vědy. Ty později ve svém díle řešil způsoby radikálně odlišnými od předchozího přístupu stále ještě poplatného středověké scholastice: zdůrazňoval potřebu experimentu, studia jeho výsledků a vyvozování závěrů na jejich základě. Byl tak prvním průkopníkem induktivního uvažování, tedy poznání na základě systematického sběru dat a jejich analýzy. Tím se stal zakladatelem moderní empirické vědecké metody.
Svůj přístup kladoucí důraz na racionalitu, systematičnost a také otevřenost poznání shrnul v r. 1620 v díle Novum Organum Scientiarum („Nové organon vědění“ – titul je zřejmou narážkou na Aristotelův spis Organon), jež ovlivnilo veškeré pozdější nejen anglické, ale i evropské vědecké myšlení (stalo se, zejména přímostí přístupu k empirickému bádání, mj. přiznanou inspirací pro vědce jako Isaac Newton či Robert Boyle) a obecně položilo základy pro následný rozvoj přírodních věd.
Za zmínku stojí i jeho předchozí dílo Of the Advancement and Proficience of Learning or the Partitions of Sciences ( „O pokroku a dokonalosti v učení aneb rozdělení věd“, vyd. 1605), v němž v desíti knihách podává přehled všeho tehdejšího vědění spolu s metodami, resp. návrhy reforem vzdělávacích metod, umožňujícími takového vědění nabýt: to se (také ovšem důrazem na empirii) stalo jedním z inspiračních pramenů pro pedagogické spisy Jana Amose Komenského.
Na závěr dodejme, že existují i spekulace o tom, že Bacon byl autorem některých Shakespearových her, avšak historické i lingvistické poznatky ukazují, že tomu tak s velkou pravděpodobností nebylo.
I bez toho však Bacon představuje – samozřejmě spolu právě se Shakespearem – vrchol anglického humanismu.