Francouzský prezident sází na jednu kartu. Zaleknou se občané vlastní evropské volby?

Nešlo o žádný unáhlený, nýbrž o předem velmi promyšlený tah reagující na výsledky voleb, které byly očekávané. Macron počítá s tím, že volby do Evropského parlamentu jsou jiné než volby národní. Obvykle jde o volby protestní, vyjadřující nedůvěru stávající vládě. Není to jen výsada Francie, podobné je to v letošních evropských volbách třeba v Německu či v Rakousku.

Prezident Macron si myslí, že se Francouzi nakonec zaleknou své vlastní evropské volby a uznají, že Národní sdružení je seskupení příliš extremistické a neschopné vládnout Francii. A raději hodí hlas jeho straně Obnova. Případně že strana Le Penové sice zvítězí, ale nebude mít nadpoloviční většinu v parlamentu a nesežene ani parťáka do koalice na složení vlády. Macron pak sestaví svou vládu, ukáže, že drží otěže Francie pevně v hrsti a bude moci pokračovat ve svém programu.

Ale co když to tak nebude a Národní sdružení vládu složí? Pak by Macron mohl vyhlásit další volby až po roce a Francii by čekal minimálně rok s vládou, jejíž zahraničněpolitické směřování je ve hvězdách.