Literatura, krásná i faktická, dělá z uplynulého, odvátého prachu včerejšků něco, na co se nezapomíná, co může věčně žít a skýtat srovnání, poučení, pobavení, varování nebo návod. A tak by se mohlo zdát jasné, že o takový poklad se vyplatí pečovat, protože co by tak mohlo být identitárně horšího, než když ztratíte paměť?
Z živého domu
Kultura v úzkém a širokém slova smyslu, tedy plody lidské tvořivosti a vespolnosti, určuje osnovu Z živého domu. Protože co může být živější než kreativita, kreace a někdy i kreatury? Kateřina Surmanová je spisovatelka a novinářka, působila v Lidových novinách coby vedoucí domácí redakce, a nyní se s rubrikou mírně vrací, protože podlehnout pocitu vlastní nepostradatelnosti je snadné. A živé.
Teď se objevila skvělá vlaštovka, projekt Moravské zemské knihovny v Brně při příležitosti Frankfurtského knižního veletrhu, což je nejzásadnější událost tohoto typu v literární oblasti. Pořadatelé se rozhodli, že letošní fokus věnují českým spisovatelům, a na ten popud vznikl v Brně projekt Román pro Frankfurt, veřejná podpora zdejších umělců, zavedených i neobjevených. Tři vybraní autoři odprezentují svá díla přímo na veletrhu, získají propagační podporu, překlad vzorků do několika světových jazyků.
Román pro Frankfurt představuje krásný, záslužný projekt, osmělující a nápomocný, o tom ať nepanuje spor. Ale proč to musí být v reakci na německou akci? Proč to musí být proto, že se Němci rozhodli zacílit světlomet na české literáty, zrovna nyní a jednou? Proč se nejedná o setrvalou podporu a povzbuzení? Mohlo by to totiž být krásné systematicky.
Péče o kulturu, vzdělanost, identitu
Irský spisovatel Paul Murray, autor fenomenálního Včelího bodnutí, nedávno pobyl v Praze na festivalu Svět knihy a popisoval, jak to s literáty chodí v Irsku a že se to dá bez přehánění nazvat hýčkáním. Neboli jak pronesl můj syn: kamion byl u pána tak blízko, že by se dalo říct, že ho srazil. V případě Irska je péče o literaturu tak šikovně pojatá, že by se dalo říct, že funguje.
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Jak Irsko podporuje? Zavedlo trvalý systém základního příjmu. Tři roky si to ozkoušeli v rámci pilotního projektu a od letoška už zavedli podporu jako stabilní prvek. Losem se náhodně vybere dva tisíce spisovatelů, úřady jen ověří, že se žadatelé opravdu aktivně věnují tvůrčí činnosti. Nikdo je nezkoumá a nehodnotí, nezvedá na nich každou slupku. Po tři roky ty dva tisíce spisovatelů pobírají státní podporu odpovídající asi 35 tisícům měsíčně. Nemusejí předem hlásit, co za tu dobu napíšou, o čem to bude a kolik to bude mít stran, nemusejí přísahat na hrob svých předků, že si za peníze nekoupili výlet k moři, proúčtovat každé euro. Normálně dál žijí, píšou, vydělávají, ale mají jistotu, o kterou se mohou opřít a získávají víc času, aby tvořili.
Jediné, co musejí, je účastnit se pravidelných monitoringů, kde popisují, jak jim program pomáhá, jak si vedou. Žádná odpověď není špatně, nikdo nemusí peníze vracet, pokud nezvládl padesát normostran do půlky března. Už na pilotní akci si Irové dokázali, že to dává smysl. Na jedno vydané euro připadlo 1,39 eura, co se státu vrátilo – na daních, prodejích knih, knižní sociální podpoře… Ale to jsou jenom čísla, jen to, co se dá spočítat. Dalekosáhlejší dopady spočívají v péči o domácí kulturu, o vzdělanost, o posilování identity.
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Irové vědí, jak je to všechno důležité, protože si to museli ztěžka a krvavě vybojovat na Anglii. Češi vědí rovněž, jak je to důležité, strastiplný zápas o právo na národní sebeurčení a na svobodu svedli také, ostatně Irové kvůli tomu vůči nám cítí příchylnost a považují nás za statečné. Víc, než se za ně považujeme my samy. Hrdost, ne pýcha, identita, ne národovectví, to jsou přesně ty bonusy, co kulturně opečovaný lid získává.
Umění vyžaduje povzbuzení
Zdejší podpora umělců se odehrává v režimu nahodilosti a přísného posuzování. Ty jsi dost dobrý, ty ne. Ty máš nárok, ty ne. Ty stojíš za pozornost a povzbuzení, ty ne. A ještě švihnout rákoskou, ať to víc bolí. Umění vyžaduje svobodu a čas. Vyžaduje povzbuzení, protože ti, kdo tvoří, ze sebe vydávají obnažené nervy. A kámen po kameni staví hrad vzpomínek a zkušeností.
Bylo by skvělé, kdybychom sami sebe uměli vidět tak, jako nás vidí Irové. Že jsme jako oni, tvrdé palice, odhodlané a odvážné, s něžnými, kvetoucími dušemi. Ono stačí chtít a inspirovat se. Kolo je kulaté a už jede.