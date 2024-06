Názor

Pondělní odpoledne jsem strávil na sympoziu Franz Kafka jinak, pořádaném Učenou společností ČR a Českým centrem Mezinárodního PEN klubu, na jehož přípravě jsem se trochu podílel. Ten den totiž uplynulo sto let ode dne, kdy Franz Kafka vydechl naposledy, naprosto netuše, že vše, co napsal a považoval za tak málo významné, že svého přítele Maxe Broda požádal, aby to zlikvidoval, změní svět.