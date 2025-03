Módní vliv Friedricha Merze. Konzervativní elegán v době, kdy oblek ztrácí na oblibě

Čekstajl 11:00

„Bude to mít těžké,” předpovídají političtí komentátoři Friedrichu Merzovi jeho pracovní vyhlídky. Německý politik dovedl CDU v nedávných volbách k vítězství - a to v pozoruhodné módní výzbroji. S jakým českým politikem by mohl sdílet skříň? A je móda Merzovou slabinou, nebo výhodou?