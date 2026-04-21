A jak to dnes vidí Fukuyama? Trump je jako malý kluk s plamenometem

V poslední době se toho v našem světě děje opravdu hodně, a tak se rozsáhle diskutují otázky typu: o co vlastně jde, jaké jsou příčiny současných událostí a kam to všechno povede. Do debat se zapojují i ti nejpovolanější světoví vědci. Jedním z nich je americký teoretik japonského původu Francis Fukuyama, vnuk někdejšího přistěhovalce ze země vycházejícího slunce. On sám se narodil v roce 1952 a v USA vystudoval tři významné obory: politickou ekonomii, politickou vědu a mezinárodní vztahy. A dokázal to na tak prestižních univerzitách, jakými jsou Stanford a Harvard.
Svrhávání diktátorských režimů je těžká disciplína, jež vyžaduje mimořádně důkladnou přípravu.
Ve svém výzkumu vynikl natolik, že je uznáván jako autor s paradigmatickým záběrem, což se podaří tak jednomu z mnoha tisíc univerzitních profesorů. Jen připomenu, že paradigma je základní myšlenkový rámec, podle kterého lidé chápou svět, kterým vysvětlují nejrůznější jevy, a navíc dokážou definovat, co je důležité.
Jejich díla jsou celosvětově citována, ať už obdivně, anebo kriticky. Díky tomu jsou schopni výrazně ovlivňovat způsob, jakým miliony lidí nahlížejí realitu světa, ve kterém žijí.
Fukuyamovi se to podařilo již v roce 1989, když předpověděl, jakým směrem se bude lidstvo ubírat po skončení čtyřicet let dlouhé studené války. Jako typický idealista předpovídal takzvaný konec dějin. Argumentoval, že do té doby se dějiny lidstva odehrávaly jako nekončící sled válek, ve kterých lidé nastavovali hruď ve jménu velkých myšlenek: vlast, víra, národ či čest. Ale po celosvětovém vítězství tržní ekonomiky a liberální demokracie, což on považuje za ideální uspořádání (tedy regime type), se těšil, že zmizely důvody válek a otevřela se cesta k dlouhodobému míru ve světě. Tak zformuloval své vlastní paradigma, které je dodnes celosvětově citováno.
Kde je ten konec dějin?
Jenže na počátku tohoto století přišly dvě rozsáhlé vojenské intervence USA a jejich západních spojenců do muslimského světa (Afghánistán a Irák), kde se vůbec nepovedla zamýšlená změna režimu podle západního vzoru. Následovaly dlouholeté okupace (v Afghánistánu dokonce 20 let) se zničujícími dopady na prestiž Západu v celé této části světa.
A ve strategii vojenských intervencí pokračuje i současný americký prezident Donald Trump. Nejprve si nechal přivézt venezuelského diktátora Madura, po něm následoval teologický diktátor Chameneí v Íránu. Oba byli diktátoři a kleptokrati, kteří se bezuzdně obohacovali na úkor svých zemí, jejichž zájmy se zaštitovali. Proto si nezaslouží ani tu nejmenší lítost. Jeden byl unesen, druhý byl jedním úderem smazán z povrchu zemského. Je otázkou, kdo z nich dopadl hůře. Jisté je to, že v obou případech skvělou práci odvedly tajné služby a vojáci speciálních sil. Jejich úspěch určitě bude mít silný odstrašující účinek na řadu dalších diktátorů po celém světě.
Obě akce přímo volaly, aby je svým pohledem zhodnotil právě Francis Fukuyama. Ten ocenil, že ve Venezuele byl unesen jen diktátor, ale další vysocí politikové byli na svých postech ponecháni. Proto hovoří o dekapitaci, tedy o odstranění hlavy prohnilého režimu.
Mnohem větší znepokojení Fukuyama vyjadřuje při hodnocení situace v Íránu. Tam podle něj neexistuje sjednocená opozice, která by se dokázala shodnout na společném programu. Naopak, íránská opozice je velice roztříštěná, a navíc proti sobě má mimořádně silného a dobře organizovaného hráče, kterým jsou Revoluční gardy.
Ty jsou velmi dobře vyzbrojené a vycvičené, mají k dispozici spoustu poznatků o íránské společnosti. A tak se Fukuyama domnívá, že budou usilovat o další posílení svého postavení a vlivu na politiku země, a tím budou opozici držet co nejdále od mocenských pozic.
Při hodnocení dvou výše zmíněných zemí dochází Fukuyama k velice varovnému závěru: svrhávání nepřátelských a diktátorských režimů nemůžeme šmahem zamítat, ale je nutné si uvědomit, že to je velice těžká disciplína, která vyžaduje mimořádně důkladnou přípravu. Nejtěžší je připravit to, co bude následovat po sesazení diktátorů. To zatím zůstává nevyřešené jak ve Venezuele, tak v Íránu.
V posledním roce se Fukuyama, který už bilancuje svoji akademickou kariéru, stal velkým kritikem současného prezidenta USA a projevuje obdivuhodnou konzistentnost svých názorů. Z pozice celoživotního analytika politických režimů Trumpa kritizuje za to, co provádí s americkým typem demokratického uspořádání, a dochází k varovným závěrům. Vytýká mu, že nedokáže světové a ani americké veřejnosti vysvětlit, o co vlastně usiluje a jaké jsou jeho cíle, což je vždy základní předpoklad úspěšného politického vůdce.
V jednom ze svých nedávných rozhovorů dokonce řekl, že dnešní svět se stal nebezpečným místem k životu v důsledku toho, že v čele nejsilnější země světa se ocitl osmdesátník, který už není schopen domýšlet důsledky svých rozhodnutí a opatření.
Vše korunoval tím, že Trumpa přirovnal k malému klukovi, který se v nestřeženém okamžiku zmocnil plamenometu a v domě rodičů zkouší, co vše s ním může spálit. Takové vyjádření je velice expresivní, ale ukazuje, že Fukuyama má zažitý přístup, kterému v Česku říkáme „padni komu padni“. A za to si zasluhuje uznání.