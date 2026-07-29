Jmenuje se Gail. Získala proto adresu gail.com. Zpočátku na ní zřejmě měla v úmyslu vystavit vlastní stránku. Podle Internetového archivu se ale dostala jen k větě „Vítejte na budoucím webu Gail.com“. Doplňovala ji variace na kdysi hojně rozšířený obrázek s nápisem „Stránky jsou ve výstavbě.“ Zůstalo to tak dlouhé roky. Paní Gail na své doméně používala jen e-mailovou adresu. Stránka měla skoro nulovou návštěvnost. V roce 2004 se věci změnily.
Společnost Google spustila svou novou e-mailovou službu, Gmail.com. Na tehdejší dobu byla velice výhodná. Poskytovala totiž uživatelům celý jeden gigabajt místa.
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Převálcovala tak všechnu konkurenci. Možnost zřídit si schránku na Gmailu byla zpočátku jen na pozvánku. Každý nový uživatel směl nabídnout přístup několika dalším. Počet gmailových účtů rychle rostl.
Služba se brzy stala největším poskytovatelem elektronické pošty na světě. Když se část jejích uživatelů pokouší otevřít svou schránku, udělají chybu. Vynechají písmeno m. Skončí na webu gail.com.
Prohraný soud
Návštěvnost narozeninového dárku tak začala růst současně s návštěvností Gmailu. Emailový server zase bombardovaly zprávy od lidí, kteří chtěli napsat na adresy typu nekdo@gmail.com. Stejně jako v předchozím případě ale zapomněli na jedno zpropadené písmeno. O doménu byl zájem i z jiných důvodů. V roce 2006 se o ni paní Gail pokusil připravit stejnojmenný brazilský výrobce keramiky.
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Měl už tou dobou jméno zaregistrované jako ochrannou známku v několika latinskoamerických zemích. Dokonce se s Gail soudil. Jenže prohrál.
Provoz na webu způsobený překlepy mezitím dál rostl. V roce 2009 přinutil Gail pověsit na svoji stránku Často kladené otázky, FAQ.
Zpočátku jich bylo pět. Majitelka webu je postupně upravovala a rozšiřovala na dnešních devět. Hned první zní:
„Proč tu není žádný obsah? Nemohla byste sem aspoň hodit nějakou fotku své kočky, aby se na ni mohli ostatní na internetu podívat?“
Odpověď je následující:
„Omlouvám se, mám kočku, ale podle internetových měřítek je vcelku nezajímavá. Co se týče toho, proč je tu tak málo obsahu, chtěli jsme co nejvíce omezit zranitelnost serveru, aby byl v bezpečí.“
Překvapení v HTML
Ve skutečnosti je to ale ještě jinak. Stačí se podívat do zdrojového kódu stránky. Například ve Firefoxu se to dělá stisknutím kombinace kláves Ctrl+U. Hned po odpovědi o kočce totiž následuje poznámka, tedy text uzavřený mezi HTML značky <!-- a -->. Prohlížeč ho při zobrazování webu ignoruje. Tvůrci stránek obvykle využívají poznámky k vysvětlení jednotlivých částí svého díla.
Hlavní účel těchto komentářů bývá ozřejmit význam jednotlivých částí kódu. Může to být pro jeho autora i pro další čtenáře. Poznámka na webu gail.com ovšem obsahuje překvapení.
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„Dobře, pokud opravdu chcete vidět fotku mé kočky a už jste se uchýlili k prohlížení HTML zdroje, tady je ta fotka: https://gail.com/boxcat.jpg“
Ve FAQ sekci najdete i další důležité věci. Co když třeba uděláte překlep a pošlete na gail.com nějakou zprávu poněkud choulostivé povahy? Dejme tomu zase s fotkami?
Můžete být v klidu. Na serveru fungují pouhé dvě e-mailové adresy. Je tak jen velice málo pravděpodobné, že byste se strefili do jedné z nich. Poskytovatel elektronické pošty paní Gail prý každý týden odmítá 1,2 milionu chybně adresovaných zpráv.
V roce 2020 zaznamenala stránka 5 950 012 zobrazení. V tomto roce dosáhl Gmail zhruba 1,8 miliardy účtů. Překlep proto udělala asi 0,3 procenta z nich. Od té doby se počet uživatelů ustálil.
Posledních šest let jich má služba pořád přibližně stejně. Dá se proto předpokládat, že zhruba stejná bude i návštěvnost webu gail.com. Já jsem na něj omylem vlezl minulý pátek. Nevím jak vás, ale mě jeho existence pobavila.