Jak Galileo Galilei (ne)souvisí s točeným pivem

K čemuž je třeba poznamenat zaprvé historicky, že to je téměř s jistotou právě jen legenda, protože nikdo soudný – a to Galileo nepochybně byl – by si nic podobného tehdy nebyl dovolil, neboť za takový odpor vůči rozsudku, navíc v podstatě kombinovaný s urážkou soudu, hrozil trest smrti (v roce 1633, kdy se proces odehrával, uplynulo od upálení Giordana Bruna teprve celkem zanedbatelných 33 let).
A zadruhé jazykovědně, že tradičně se tento výrok do češtiny překládá A přece se točí!, což zlí jazykové odpradávna interpretovali (zde opravdu měkké „i“, neboť jinak by nastala neshoda mezi životným tvarem zlí a koncovkou -ové na straně jedné a neživotnou formou slovesa na straně druhé) jako vědcovo potěšené zvolání, když žízniv po soudních útrapách vešel ke Flekům. Ani to se samozřejmě nestalo, neboť Galilei byl sice velmi dobře obeznámen se spisy svých současníků Tychona de Brahe a Johannese Keplera, Prahu však nikdy nenavštívil, nicméně to vyvolává otázku, proč se pivo točí, když přitom k žádnému kruhovému pohybu nedochází.
Vysvětlení tkví v tom, že pivo přitom teče – a sloveso točit je s tím tečením blízce příbuzné, jak je ostatně slyšet: k původnímu praslovanskému tekti (které nám připomínají tvary jako tekl nebo tekutý), dnešnímu téci, totiž patřilo kauzativum točiti – odborný termín kauzativum zde popisuje odvozené sloveso s významem „způsobovat, že dochází k ději vyjadřovanému slovesem základovým“: jinými slovy, točiti znamenalo před nějakým tisícem a více lety „způsobovat, že něco teče“ (dnešní význam se postupně vyvinul z představy, že točit něčím/se(bou) znamená „způsobovat jistý druh pohybu“, poté šířeji „způsobovat pohyb obecně“, a nakonec se význam zúžil na pohyb kruhový).
Stejných tisíc a více let jsou přitom staré také archeologické nálezy dokládající výrobu kvašeného nápoje u starých Slovanů, a první písemné zmínky o pivu v českých zemích jsou jen o málo pozdější, pocházejí z 10. století.
Praslovanského původu je i sám výraz pivo, označující to, co se pije (tvoření je velmi podobné tomu u slov palivo, kuřivo aj.; samo slovo pivo je společné všem slovanským národům s výjimkou bulharštiny, jež koncem 19. století nahradila všeslovanský výraz slovem bira přejatým z italského birra). A protože tedy již před více než tisíci lety Slované pivo pili, můžeme, ba musíme předpokládat, že jim již tehdy někdo pivo čepoval, neboli způsoboval, že teklo ze sudů – čili je točil, kteréžto sloveso se ve spojení s výrazem pro nápoj (točená bývá např. i malinovka) dochovalo v jazyce dodnes, byť v obecnosti se jeho význam již změnil.
Což mne přivádí zpět k zemské rotaci a jejím prostřednictvím k tomu, že bychom si dnes měli připít – ovšem raději něčím nealkoholickým, abychom snad následně neprováděli nějaké experimenty s volným pádem – při pietní vzpomínce na jednoho ze zakladatelů moderní fyziky a vědecké metody vůbec, neboť to bylo právě 8. ledna roku 1642, kdy se pozemská pouť Galilea Galilei uzavřela.