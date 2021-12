Gambit uchazečů. Zatím o Hrad ‚bojují‘ jen lehké váhy

Pomiňme fakt, že Andrej Babiš dosud oficiálně zájem o Hrad neohlásil, a připusťme, že vymyslet mu protikandidáta na míru dává smysl. I když pouhé negativní vymezení superkandidátovo může být chudičké a nepříliš pro voliče lákavé. Bude společný superkandidát, dejme tomu současné vládní koalice, něčím jiným než bezbarvým kompromisem?

ODS chce na Hradě vidět nynějšího předsedu Senátu Miloše Vystrčila. Budou s tím ostatní smířeni? Předseda starostů Vít Rakušan ještě před Vánocemi „stahnul“ svou kandidaturu, přičemž jej, kromě jeho samotného, nikdo nenavrhl, nicméně se zaopatřil pocitem, že se obětoval. Připravme se, podobných „sebeobětí“ ještě pár zažijeme.

Nemůže se nějakému tomu národněfrontovnímu superkandidátovi přihodit něco podobného, co postihlo Andreje Babiše s Ivanem Bartošem letos v říjnu? Ti se tak vzájemně posekali, že se nakonec vítězně smál Petr Fiala. V prezidentské volbě to bude mnohem víc otázka osobního kouzla a není vůbec vyloučeno, že jednoho ze dvou „tutových“ účastníků druhého kola přejede někdo méně známý. Vzpomeňme, jak zazářil Marek Hilšer, politický no name s minimálním rozpočtem. A únavu voličů ze stále stejných obličejů neradno podceňovat.

Druhá otázka zní, nakolik seriózní může být úplně hypotetický průzkum s Babišem v druhém kole. Páni výzkumníci se sekli už tolikrát, že na ně spoléhá jen hazardér. Vzpomeňme na ty tuny průzkumů věštících vítězství Jiřímu Drahošovi půl roku před volbou. Zatím se na Hrad nehlásí žádné těžké váhy, a dokud nezačnou, vše je jen legrace.