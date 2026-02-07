Velká morální pojistka za málo peněz - Garanční fond České advokátní komory

Nové nastavení je zároveň signálem, že advokátní profese, která přece jen občas bojuje s vlastním veřejným obrazem, umí posilovat ochranu klientů bez ohledu na nálady trhu.
Základem nového systému je jednoduchý a transparentní mechanismus financování: za každou úschovu zapsanou v Elektronické knize úschov (EKÚ) se odvede příspěvek 500 Kč do společného fondu. Objem fondu bude zastropován na 150 milionů Kč. Z fondu se mají hradit nároky poškozených klientů v případech, kdy konkrétní advokát zpronevěří svěřené prostředky a standardní nástroje jako vymáhání nebo pojištění odpovědnosti nepokryjí škodu včas nebo v plném rozsahu.
Klíčové je napojení na EKÚ, které zajišťuje dohledatelnost úschov a snižuje prostor pro nekorektní praxi. Pro klienty to znamená vyšší jistotu, že jejich transakce (ať už jde o koupi nemovitosti nebo třeba akvizici firmy) je evidovaná a v režimu, který má jasná pravidla a dohled.
Advokátní úschova je dlouhodobě jedním z nejpoužívanějších „mostů důvěry“ v transakcích. V realitách chrání kupní cenu, ve firemním obchodu pak purchase price či earn-out, ve financování jistí tranše a v běžné praxi klientské zálohy. Garanční fond přidává další pojistku vedle profesního pojištění odpovědnosti: zvyšuje pravděpodobnost, že i v krizovém scénáři dorazí klientům peníze zpět rychleji a předvídatelněji. To má přímý dopad na vyjednávací sílu stran, nastavení klauzulí o vázání prostředků i na ochotu investorů pracovat s advokátní úschovou jako preferovaným instrumentem.
Důvěra je základ
Náklad je pevně daný příspěvkem „per úschova“. V kontextu transakčních částek jde zpravidla o řádově desetiny promile. Pro ilustraci: u bytu za šest milionů korun činí příspěvek 1000 Kč přibližně 0,02 procenta z částky; u 2000 Kč zhruba 0,03 procenta. Tržní realita je, že příspěvek bude započítán do ceny úschovy. Pro klienty je to malá prémie za vyšší jistotu a rychlejší řešení případného excesu.
Nový fond přirozeně doplní stávající bezpečnostní rámec a zvýší tlak na evidenci a procesní disciplínu. Otázkou zůstává, zdali se k advokátům v podobném duchu v blízké budoucnosti přidají i realitní kanceláře, které službu úschov nabízejí doslova ve velkém, ale regulaci dosud nepodléhají.
Důvěra je pro právní profesi základním kapitálem. V prostředí, kde se rychle šíří zkratkovité právní rady a vznikají nové formy rizik, je viditelná investice do ochrany klientů správným signálem. Garanční fond není lékem na všechny patologie trhu, nebo jednotlivců. Je však čitelnou pojistkou, která ukazuje, že profese bere svou roli v ochraně majetku klientů vážně. Stejně důležitá je transparentnost hospodaření profesních institucí: když chceme, aby nám veřejnost svěřovala peníze i důvěru, musíme vysoký standard uplatňovat dovnitř i navenek.
Autor je advokát.