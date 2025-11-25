Pozdě, ale přece aneb Chvála osmdesátek, jež byla tak trochu dědicem šedesátek

Po listopadovém nadšení a vlně uvádění zakázaných dramatiků čekala česká divadla trpká realita: odliv diváků i financí. Chaos, místy i bezradnost devadesátých let, kontrastovaly s tím, jak tematicky i inscenačně kompaktní bylo předchozí desetiletí. Druhou polovinu osmdesátých let lze co do invenčnosti do jisté míry považovat za „dědice“ šedesátek.
Paradoxem ale je, že osmdesátá léta následovala ta šedesátá v rovině idejí, v celkové kulturní atmosféře, ovšem formálně se s nimi rozešla a v některých ohledech dokonce radikálně: byla to totiž doba, kdy u nás klíčilo postmoderní vidění jako nový styl.
Sdružení 12/15 ovšem postmodernismus nevzývalo, jeho členové měli spíš blízko k expresionismu, kubismu, nové figuraci. Spojily se tu originální osobnosti, které však byly ve svém výrazu značně rozdílné. Spojovalo je nezávislé myšlení, postavení mimo oficiální struktury a ironizující pohled na šílenou realitu doby, bolševik mlel z posledního a křeč režimu byla vlastně ohromně inspirující.
Silná a nadčasová díla
Na expozici v GASK je dobře vidět, že nešlo o nic krátkodechého, ale o díla, která jsou stále silná a nadčasová, ať už jde o Jiřího Načeradského, Michaela Rittsteina či Kurta Gebauera. Třeba objekty sochaře a landartisty Ivana Kafky, který je v této skupině vysloveným solitérem, působí velmi současně a mohly by klidně nést vročení o čtyřicet let mladší, škoda, že mají tak pomíjivý život. Pokud jde o prosazování postmoderního vidění, tak to byly až Tvrdohlaví, kteří se ustanovili o něco později, ale pořád ještě v době nesvobody.
Závěr osmdesátých let byl prostě dobou, kdy se dařilo uskutečňovat polooficiální akce, a i když se opakovaně stávalo, že měly potíže, byly i zakázané, režim prostě nestíhal a tak se mohla dít taková vzedmutí, jakými třeba v Praze byly Staroměstské a Malostranské dvorky, výstavy v kulturním centru Opatov, v Galerii H v Kostelci nad Černými lesy, a totéž se jistě odehrávalo v Ostravě a v Brně.
I v divadle se oficiální struktury mísily s neoficiálními. Stále více aktivit se vymaňovalo ze svěrací kazajky státního dohledu. Kolik jenom setkání, festivalů, poutí a otevřených projektů se od poloviny osmdesátých let uskutečnilo. Toto postupné narušování normalizací pečlivě zabetonovaného systému se chytře zaštiťovalo tzv. studiovostí, která znamenala rozvolnění metod a prostředků, větší tematickou i režijní otevřenost a spolupráci. A vše se také často dělo pod hlavičkou SSM. Režimu byly tyto aktivity podezřelé, ale už si je těžko mohl dovolit převálcovat.
Tímto způsobem kooperovala zejména mimopražská divadla - Divadlo na provázku, HaDivadlo, hradecký Drak a Studio Beseda (scéna Divadla Vítězného února v Hradci Králové), liberecké Naivní divadlo a Činoherní studio Ústí nad Labem. Z Prahy se zapojilo Potužilovo Divadlo na okraji, Ypsilonka a divadelníci z kamenných scén. Tak vznikl například společný projekt Cesty, pod jehož hlavičkou se dělo leccos.
Škola metafory, obrazivosti, alegorie
Tady skutečně platilo, že pod svícnem bývá tma. Už v sedmdesátých letech se kamenná divadla znovu snažila prorazit z naoktrojovaného repertoárového sevření a ze starých zkušeben, sklepů vznikala studia, v nichž se prosadilo to, co by jinde nebezpečně vyčnívalo. Tenhle systém se dařilo vybalancovat, hlavně když se na hlavních scénách podle pokynů odváděly povinné desátky, jak požadovala strana a vláda. Šlo to přetrpět, ale těžko si lze představit tu každodenní buzeraci.
Stálý tlak byl však zároveň hnacím motorem, živou vodou inspirace, jelikož tupost stranického aparátu provokovala umělce i k tomu, aby šli hlavou proti zdi. A zase by bylo zjednodušené tvrzení, že šlo jen o protest, apel ke změně poměrů, osmdesátá léta se pod všemi těmito vlivy stala skvělou školou divadelní metafory, obrazivosti, jinotaje, alegorie.
|
Bylo to také divadlo silného tématu, dnešní tvůrci už jej tak silně nepociťují. To vše tvořilo divadelní poetiku této doby a logicky to muselo být destruováno, rozsekáno na padrť, aby se na troskách mohlo začít znovu. Kdoví jestli lépe, ale jinak.
A to všechno táhne člověku hlavou, když se prochází mezi plátny a instalacemi skupiny, která vznikla před čtyřiceti lety. A říká si, že Gebauerovi trpaslíci a zdraviči vyjadřují grotesknost doby se stejnou intenzitou.