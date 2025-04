Proč EU hází peníze do černé díry jménem Gaza? Celkem už poslala přes 8 miliard eur

Tentokrát mají pomoci demokratickým reformám, obnově Západního břehu Jordánu a zničeného Pásma Gazy a placení úředníků, na které tam nejsou peníze. Cynik by řekl: zase to nebude fungovat. Část peněz totiž vždy mizela v černých hlubinách teroristických skupin, jejichž jediným cílem je zničit Stát Izrael.

Jenže právě bez něj opravdový mír na Blízkém východě nikdy nebude. Nemůžete kousat do ruky, kterou budete muset někdy v budoucnu stisknout.

Ani druhé straně, Izraeli, se do nejistého míru moc nechce. A nejen pro memento 7. října 2023, kdy krvavý výpad palestinského Hamásu zabil přes tisíc lidí a dodnes teroristé drží nejméně 50 rukojmích.

Výsledkem izraelské odpovědi je zdecimovaná Gaza, kde už od roku 2023 zemřely desítky tisíc lidí. Palestinským údajům obětí se ale obecně nedá moc věřit. V marasmu sutin tam však stále žije přes dva miliony lidí.

OSN neustále kritizuje Izrael za zabíjení civilistů. Jistě, dochází k němu, to nikdo nemůže popřít. Na druhou stranu, jak je možné odlišit teroristu od civilisty? Vždyť při nedávném příměří při veřejné výměně části izraelských rukojmích za nesrovnatelně víc Palestinců se jen stoupenců teroristického Hamásu sešly stovky.

I když už i v Gaze probíhají demonstrace proti Hamásu, stále odtamtud občas přiletí raketa do Izraele. Jak můžete v takovém prostředí vybudovat důvěru, že už nikdy nezaútočíte na svého souseda?

Současná izraelská vláda Benjamina Netanjahua dělá sice „vše“ pro to, aby se znedůvěryhodnila před světem, a zbytečně nabourává instituce, které upevňovaly demokracii v zemi, ale pořád jde o zdaleka nejdemokratičtější stát na Blízkém východu.

Komu tečou peníze?

A do rozvrácené Palestiny, jak do stoky, přiteče dalších 1,6 miliardy eur z EU. Komu? Palestinské samosprávě, která se od roku 2006 nenechala otestovat volbami? Za všechny jmenujme jejího šéfa, 89letého Mahmúda Abbáse.

Co dokážou takoví geronti změnit na politice, která roky nefunguje? A to by se kromě Západního břehu měli starat i o Gazu, kde je v roce 2007 svrhl Hamás. Vždyť už svému vedení nevěří ani lidé na Západním břehu a v Gaze, která je v troskách, je nechtějí. Jenže tam ani sami Palestinci vlastně nevědí, co chtějí. Bez teroristického Hamásu, který na tom území plnil i sociální, zdravotnické a vzdělávací funkce, to půjde vše těžko.

Bylo by třeba vybudovat novou infrastrukturu, nejen vedení. Ale kdo by se za ni zaručil. Svůj postoj k Palestincům dali najevo i okolní státy, Jordánsko a Egypt, když odmítli uprchlíky, které jim tam chtěl poslat americký prezident Donald Trump, jenž si v Palestině vysnil realitní projekt Azurové pobřeží Blízkého východu.

Ani v zemích, které se v minulosti i vojensky postavily za práva Palestinců, nepanuje nadšení ze současné situace. Nevěří, že by v Gaze bylo zpřetrháno teroristické pletivo. Aby se však vyhnuly uprchlíkům, Egypt přišel s mírovým plánem, aby do místních voleb zemi spravovali nezávislí odborníci. Jenže kdo tam zůstal nezávislý?

Nedůvěra mezi Izraelem a Palestinci je tak velká, že je v podstatě nemožné konflikt rozumně vyřešit. Soucitně naladění lidé řeknou, že je dobře, že EU aspoň pošle peníze, aby v Gaze neumírali hlady. Kdo ale dohlídá, že část z nich opět neskončí u teroristů. I proto tam Donald Trump nechce posílat další dolary.