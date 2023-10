Gaza nebude druhý Afghánistán. Izraelci z ní nemohou „utéci“ jako Rusové či Američané

Jenže od té chvíle zní také výstrahy: vtrhne-li Izrael s pozemní armádou do Gazy, bude to druhý Afghánistán. To téma hýbe světem.

Pozemní útok na Gazu je riskantní, přinese velké ztráty, a to i civilistům. Jako když v Afghánistánu válčili Britové, Rusové i Američané. Vždy to skončilo potupným odchodem. Izrael ještě neví, jak tu ofenzivu provede ani jak skončí.

Ale na rozdíl od Rusů i Američanů prostě nemůže ze „svého Afghánistánu“ utéci – vždyť leží hodinu jízdy od metropole. Není motivován šířením ideologie ani demokracie, ale instinktem přežití. V tom smyslu to pro něj druhý Afghánistán nebude.