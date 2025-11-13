Cesta k obnově Gazy bude dlouhá. V rozvalinách žije 700 tisíc školáků

Po dvou letech brutální války v Gaze přináší křehké příměří – první fáze dvacetibodového plánu prezidenta Trumpa – jistou úlevu vyčerpanému obyvatelstvu.
Příměří. Ozbrojenci z teroristického Hamásu a egyptští dělníci hledají v Gaze...

Příměří. Ozbrojenci z teroristického Hamásu a egyptští dělníci hledají v Gaze těla izraelských rukojmí. | foto: AP

Palestinci v Gaze pohřbívají Sáleha al-Džafarávího. Muže mnoha rolí, kterému se...
Z Gazy stoupá kouř. (20. října 2025)
Palestinci v Gaze pohřbívají Sáleha al-Džafarávího. Muže mnoha rolí, kterému se...
Vysídlení Palestinci jedou na nákladních vozech naložených svými věcmi a mávají...
Pro mé kolegy z UNRWA (Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě) působící přímo v Gaze možná poněkud polevil neustálý strach o život při bombardování a střílení, ale obavy přetrvávají. Střecha nad hlavou, jídlo nebo čistá voda zůstávají pro mnohé těžko dostupné a zima se rychle blíží. Pro řešení podmínek hladu a nemocí ve všech částech Gazy není času nazbyt.

Rozsah fyzických i psychických traumat je obrovský a rostou i očekávání týkající se přístupu ke zdravotní péči a vzdělávání. Nadcházející týdny a měsíce rozhodnou, zda období naděje povede k novému úsvitu, nebo bude jen předehrou k ještě většímu zoufalství.

OSN, včetně UNRWA, má odborné předpoklady i prostředky k tomu, aby dokázala účinně a ve velkém rozsahu reagovat na klíčové humanitární potřeby. Musí nám však být umožněno pracovat svobodně a nezávisle, bez svévolných a nepřiměřených omezení týkajících se vstupu a pohybu dodávek a humanitárních pracovníků.

Pásmu Gazy hrozí trvalé rozdělení na dvě části. Trumpův plán se zadrhl

Cesta k obnově Gazy nebude jednoduchá. Příměří je křehké a jeho téměř každodenní porušování je zkouškou odhodlání jeho garantů. Příměří, které by jen prodlužovalo absenci války, aniž by zároveň vytyčilo reálnou cestu k míru, by bylo jen opakováním katastrofálních chyb minulosti. Opravdu mírová budoucnost vyžaduje skutečné úsilí o konečné politické řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

Klíčové jsou veřejné instituce

Základní bezpečnost je důležitým předpokladem obnovy. Příměří musí být podpořeno mezinárodními stabilizačními silami, které budou mít mandát na udržování klidu, na ochranu klíčové infrastruktury a zajišťování humanitárního přístupu. Tyto síly by vytvořily potřebný prostor pro obnovu palestinských institucí.

Úspěch stabilizačních sil a přechod z krize ke stabilitě bude záviset také na zajištění spolehlivých veřejných služeb a věrohodné cesty k míru a respektu k lidským právům pro obyvatele Gazy. Toho lze dosáhnout jen prostřednictvím výkonné státní správy, která se bude těšit důvěře lidí.

V minulosti jsme viděli důsledky podcenění potřeby poskytovat stabilní a účinné veřejné služby. Nejzřetelnější to bylo v Iráku, kde rozpuštění státní správy v roce 2003 vytvořilo mocenské vakuum, které podnítilo roky nestability. Poučení je zřejmé: veřejné instituce, které jsou schopny zajišťovat základní služby obyvatelstvu, musí být zachovány. Odborníci, úředníci a lídři společnosti v Gaze musejí být součástí řešení, nikoli oběťmi politických změn.

UNRWA se svými tisíci palestinských pracovníků má kapacitu, odbornost i důvěru lidí, která je potřebná k poskytování zdravotní péče, vzdělávání a dalších veřejných služeb obyvatelstvu. Po desetiletí tvořili učitelé, lékaři a inženýři agentury klíčovou součást funkčního systému veřejných služeb pro miliony palestinských uprchlíků v Gaze a celém regionu.

Mezinárodní soudní dvůr minulý měsíc v poradním stanovisku potvrdil profesionalitu pracovníků UNRWA, podtrhl nenahraditelnou humanitární roli agentury a dospěl k závěru, že UNRWA zůstává nestranným a neutrálním aktérem.

Vzdělávací činnost UNRWA, včetně uznávaného programu o lidských právech, bude klíčová pro prevenci radikalismu živeného brutálním obléháním Gazy a zvěrstvy páchanými během posledních dvou let. Téměř 700 tisíc dětí školního věku nyní žije v rozvalinách. Přišly nejen o domovy a blízké, ale i o vzdělání, které pro ně vždy bylo zdrojem obrovské naděje a hrdosti. Vrátit děti do školy je investicí do míru a stability v Gaze i v širším regionu.

Naděje na normální život

Kromě humanitární pomoci a obnovy veřejných služeb je třeba vytvořit i prostředí důvěry, které podnítí dlouhodobé investice. Podnikatelé a dárci musí mít jistotu, že mír přetrvá a že úsilí o obnovu nebude zmařeno. Je třeba je ujistit, že nedojde k opětovnému propadu do cyklu destrukce.

Je OSN na odpis? Přesto chce Trump posvětit mezinárodní síly pro Gazu v Radě bezpečnosti

Obyvatelé Gazy potřebují naději na normální život s možností bydlet, mít fungující nemocnice a školy. Obnova Gazy znamená obnovu správy, spravedlnosti a široce sdílené víry, že je stále možné dosáhnout míru na půdorysu dvoustátního řešení.

To vyžaduje, aby se „žlutá linie“ dohody určená pro dočasnou bezpečnostní koordinaci nezhmotnila do další fragmentace a nevytvořila novou dělicí linii uvnitř Gazy a mezi Gazou a Západním břehem.

A bez prodlení musí také začít obtížná, ale nezbytná práce na usmíření. Dnes jsou Izraelci a Palestinci sousedé, kteří se již neznají. Rozdělila je válka, rostoucí izolace a nedůvěra. Je to tragické a zároveň ironické, protože sdílejí dlouhou historii útlaku, zármutku a ztrát, které si většina z nás nedokáže ani představit.

Znovunavázání vztahů mezi Palestinci a Izraelci vyžaduje dekonstrukci systematické dehumanizace, která umožnila nepředstavitelné krutosti. Vyžaduje uznání desetiletí trvajícího útlaku Palestinců i hlubokého kolektivního traumatu, které v Izraeli vyvolaly útoky ze 7. října 2023.

Aby byl mír trvalý, musí být dosaženo spravedlnosti a potřeba zhojení ran musí být brána vážně jak Palestinci, tak Izraelci.

Autor je generálním komisařem UNRWA

