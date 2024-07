Příměří pro Gazu, úspěch pro Hamás?

Obecně jde v Pásmu Gazy o záruky bezpečnosti na území, které už 18 let ovládá islamistický Hamás. O to, aby neopakoval pogrom (1200 zavražděných, 250 unesených) ze 7. října 2023, když sám lídr Hamásu Sinvár do kamery říká, že ho opakovat chce.

Zde koření zásadní otázka. Zajistí to příměří, o kterém se v červnu začalo vážně jednat? Už už to vypadalo, že ano. Před týdnem americká média psala, že rámec příměří je dohodnut a už se prý pilují jen detaily. Jenže v neděli – po izraelském útoku na jednoho z hlavních teroristů a smrti civilních obyvatel – řekl Hamás, že ne. Týž den později prohlásil, že ono „ne“ prý neznamená definitivní ne. Tudíž opět nevíme. Jenže to téma má háčky, které nespočívají jen v detailech.