Situace v Gaze: Izrael už dávno není v roli Davida, je v pozici mnohem silnějšího Goliáše

Na území Státu Izrael se válčí od jeho vytvoření v roce 1948, odehrály se tam čtyři velké války a dlouhá řada vojenských operací. Zatím poslední vlna násilí vypukla dne 6. října 2023, když džihádisté z hnutí Hamás násilně pronikli na území několika židovských osad, pozabíjeli celkem 1 300 Izraelců včetně žen a dětí a stovky dalších vzali jako rukojmí. Byl to podlý a sprostý teroristický útok, který nelze ničím ospravedlnit.

Kdo proti komu bojuje? V rovině politické jsou hlavními aktéry současný izraelský premiér Benjamin Netanjahu vs. džihádističtí radikálové z hnutí Hamás. Ten prvně jmenovaný je notoricky známým stoupencem silových řešení, vojenské operace nevyjímaje. Takto se vyprofiloval už před více než třiceti lety, když politicky zastřešil demagogické útoky na tehdejšího izraelského premiéra Jicchaka Rabina, bývalého úspěšného velitele řady vojenských operací, a dokonce náčelníka generálního štábu izraelských ozbrojených sil.

A právě Rabin nakonec dospěl k závěru, že izraelsko-palestinský konflikt nemůže být vyřešen jen vojenskou silou, a proto v roce 1994 podepsal mírovou smlouvu se sousedním Jordánskem. Státu Izrael tím odpadl další nepřítel (předtím to byl Egypt), mohl snížit počet vojáků na své východní hranici a v celém regionu se výrazně snížilo mezinárodní napětí. Jenomže Netanjahu a další stoupenci válčení Rabina obvinili, že je zrádcem izraelské věci, a vyvolali v zemi atmosféru nenávisti.

Rabin, nebo Netanjahu?

A právě v situaci vystupňované kampaně Rabina v listopadu 1995 zastřelil jeden zfanatizovaný občan Státu Izrael. Tento útok byl velkou ranou pro stoupence diplomatických řešení. Ukázal také, kam až mohou zajít nenávistné slovní útoky stoupenců vojenských řešení. Svůj velký díl viny na tom nese právě Netanjahu.

V rovině vojenské se dnes výrazně prohodily role. Stát Izrael už dávno není v roli Davida, je v roli mnohem silnějšího Goliáše. Za uplynulých osmdesát let se vypracoval na velice bohatý, vyspělý stát, který v mnoha směrech udává modernizační trendy, a to nejen v civilním, ale i ve vojenském průmyslu. Díky tomu má jednu z nejlépe vyzbrojených a také vycvičených armád dnešního světa. Jeho obranné síly (IDF) mají několik set moderních tanků vlastní výroby Merkava, moderní a silné dělostřelectvo, letouny F-15, vrtulníky Apache a Panther.

Bohužel, cílem jejich úderů je dnes bezbranné obyvatelstvo, které je mezi dvěma mlýnskými kameny. Ne jedné straně jej vydírají teroristé z Hamásu, na druhé útočí izraelští vojáci, kteří dokonce na příkaz svého premiéra po dobu tří měsíců (počínaje koncem února) blokovali humanitární pomoc. A tak se nelze divit, že proti takové bezohlednosti se nakonec postavily i vlády Kanady, Francie a Velké Británie.

Dosavadní bilance této války je hodně krutá. Na jedné straně máme 1 300 zabitých Izraelců v roce 2023, což byl bezesporu válečný zločin a také zločin proti lidskosti. Na straně druhé je více než 53 tisíc zabitých Palestinců, čímž znovu vyniká velký nepoměr, zatím je to tedy čtyřicet ku jedné, přičemž třeba v případě vojenské operace Lité olovo v roce 2008 to bylo sto ku jedné.

Letošní bilance zatím ještě není konečná, ale už dnes zahrnuje 9 000 žen, 16 000 dětí a 120 000 zraněných lidí. Světové televize denně ukazují záběry hladem zmučených dětí z Gazy. Velmi často na to upozorňuje i Francouz Antoine Rénard, vedoucí Světového potravinového programu pro Palestinu.

Velice vážné jsou politické následky. Generální tajemník OSN Antonio Guterres otevřeně vyhlásil, že v Gaze dnes panuje „otřesná a nelidská situace“. A když to vyhlásil tak zkušený politik, který těch humanitárních katastrof už viděl opravdu hodně, je to skutečně berná mince.

Bludný kruh násilí

Se současnou situací v Gaze úzce souvisí i nedávný teroristický útok ve Washingtonu v noci dne 21. května. Byl připraven a spáchán jako typická ukázka toho, čemu se říká válkou vyvolaný terorismus. Funguje to tak, že na nasazení vojenské síly vyspělých západních zemí džihádisté reagují odvetnými teroristickými útoky. V takové situaci s oblibou tvrdí, že válku, kterou vede Západ v islámských zemích, oni vracejí zpět na jeho území. Velice často používají osvědčený princip kontrastu.

Říkají: oni (tedy Západ a v tomto případě zejména Stát Izrael) dělají mnohem horší věci. Velice často vykřikují, že Stát Izrael vede válku proti palestinským ženám a dětem. O takové argumentaci si leckdo může myslet svoje, mnozí dokonce používají výraz demagogie. Jenomže v řadách muslimů v celém světě, včetně západních zemí, takováto tvrzení stále více zabírají a umocňují jejich radikalizaci a nenávist vůči celému Západu.

Vůbec nelze vyloučit, že budou následovat další útoky na židovské budovy a akce kdekoli v Americe nebo v západní Evropě. V nedávné minulosti se to už stalo mnohokrát. Je to typický bludný kruh násilí, který se velice snadno roztáčí, ale o to hůře zastavuje. Proto si musíme připomenout, že už Usáma bin Ládin hovořil hned v září 2001 o tom, že bylo nutné se pomstít za „utrpení palestinských bratří a sester“. A tato argumentace se bohužel opakuje i dnes.

Autor je vysokoškolský učitel, VŠ Ambis Praha