Mladé je třeba učit odpovědnosti, máme jen jednu planetu. Děcka, polepšete se!

Petr Kolman
Úhel pohledu   15:00
Říká se to šeptem i nahlas u piva i na sociálních sítích: dnešní česká a moravská mladá generace je přehnaně rozmazlená. A něco na tom bylo a je. Dnešní generace Z (nikoli celá, jako vždy existují světlé výjimky) má nezadatelný pocit, že všechno je nárokové. Právo na bezplatné vzdělání, dovolenou letadlem, levný byt či dokonce dům, čtyřdenní pracovní týden, změnu vlády, pokud se jim zrovna nelíbí – ideálně okamžitě a bez ohledu na to, jak dopadly demokratické volby.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: DPphotoProfimedia.cz

Prostě demokracie je fajn, pokud vyhraje a vyhrává ten správný, tedy ten náš kandidát. Zejména ten, který nám maže med kolem úst, jaká fantastická supergenerace jsme. Když se však výsledky demokratických voleb nehodí, přichází zklamání, vztek a transparenty (některé plakáty a transparenty odsuzující Motoristy je zesměšňujícím způsobem označovali za homosexuály).

A pak je jen krůček k tomu, aby se demokraticky zvolený ministr stal „zločincem“, „ničitelem planety“ či „zrádcem budoucnosti“. Že byl zvolen demokraticky a legitimně? Na tom nezáleží, zvolili ho fosilní boomeři, takže čert vem výsledky voleb a právní stát. Demokracie je přece diskusní klub, kde se hlasuje tak dlouho, dokud nevyjde správný výsledek.

Nový návrh

Mladí dnes rádi demonstrují, agresivně, hlučně a zásadově. Přitom jim nevadí, že po demonstraci sednou do letadla a odletí „na sebeobjevnou cestu“ do Thajska, Kanady nebo na Bali. Klima se totiž ničí jen doma. Emise vzniklé nad oceánem jsou zřejmě morálně čistší, ideálně kompenzované fotkou západu slunce a hashtagem #savetheplanet.

Proto mám v této souvislosti skromný návrh. Dokud si mladý člověk nenašetří na vlastní bydlení, ne(s)měl by létat na dovolenou mimo Evropskou unii. Nikoli jako trest, ale jako výchovné opatření. Když mluvíme o odpovědnosti, pak se vším všudy. Nejdřív hypotéka, pak Himálaj. Nejdřív splátkový kalendář, potom surfování na Srí Lance.

Jak mu to vysvětlit? Mladá generace, pokud se nechce přidat k fanatikům, vlastně nemá v co věřit

Navíc by to bylo ekologické, méně dálkových letů, emisí a pokrytectví. A možná by se při cestování po EU zjistilo, že demokracie je nudná, protože funguje. Že volby nejsou demonstrace a že ministr není diktátor jen proto, že má jiný názor. Třeba by pak mladí přestali křičet, že svět jim něco dluží, a začali si klást staromódní otázku: Co dlužím světu?

A to by byla změna klimatu, kterou bych podepsal bez výhrad. A nechte si ten kvikot, že by šlo o protiústavní omezení svobody pohybu a pobytu, kdo neuznává ústavní právo na svobodu voleb, těžko může uznávat a domáhat se jiných ústavních práv, to dá rozum. A na závěr v laskavé boomerské nadsázce dodávám: Děcka, polepšete se!

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.