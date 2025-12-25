Mladé je třeba učit odpovědnosti, máme jen jednu planetu. Děcka, polepšete se!

Prostě demokracie je fajn, pokud vyhraje a vyhrává ten správný, tedy ten náš kandidát. Zejména ten, který nám maže med kolem úst, jaká fantastická supergenerace jsme. Když se však výsledky demokratických voleb nehodí, přichází zklamání, vztek a transparenty (některé plakáty a transparenty odsuzující Motoristy je zesměšňujícím způsobem označovali za homosexuály).
A pak je jen krůček k tomu, aby se demokraticky zvolený ministr stal „zločincem“, „ničitelem planety“ či „zrádcem budoucnosti“. Že byl zvolen demokraticky a legitimně? Na tom nezáleží, zvolili ho fosilní boomeři, takže čert vem výsledky voleb a právní stát. Demokracie je přece diskusní klub, kde se hlasuje tak dlouho, dokud nevyjde správný výsledek.
Nový návrh
Mladí dnes rádi demonstrují, agresivně, hlučně a zásadově. Přitom jim nevadí, že po demonstraci sednou do letadla a odletí „na sebeobjevnou cestu“ do Thajska, Kanady nebo na Bali. Klima se totiž ničí jen doma. Emise vzniklé nad oceánem jsou zřejmě morálně čistší, ideálně kompenzované fotkou západu slunce a hashtagem #savetheplanet.
Proto mám v této souvislosti skromný návrh. Dokud si mladý člověk nenašetří na vlastní bydlení, ne(s)měl by létat na dovolenou mimo Evropskou unii. Nikoli jako trest, ale jako výchovné opatření. Když mluvíme o odpovědnosti, pak se vším všudy. Nejdřív hypotéka, pak Himálaj. Nejdřív splátkový kalendář, potom surfování na Srí Lance.
Jak mu to vysvětlit? Mladá generace, pokud se nechce přidat k fanatikům, vlastně nemá v co věřit
Navíc by to bylo ekologické, méně dálkových letů, emisí a pokrytectví. A možná by se při cestování po EU zjistilo, že demokracie je nudná, protože funguje. Že volby nejsou demonstrace a že ministr není diktátor jen proto, že má jiný názor. Třeba by pak mladí přestali křičet, že svět jim něco dluží, a začali si klást staromódní otázku: Co dlužím světu?
A to by byla změna klimatu, kterou bych podepsal bez výhrad. A nechte si ten kvikot, že by šlo o protiústavní omezení svobody pohybu a pobytu, kdo neuznává ústavní právo na svobodu voleb, těžko může uznávat a domáhat se jiných ústavních práv, to dá rozum. A na závěr v laskavé boomerské nadsázce dodávám: Děcka, polepšete se!