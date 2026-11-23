A proč tedy protestují? Chelsey Dulaneyová z deníku The Wall Street Journal na příkladu vyspělých ekonomik pomocí grafů ukazuje, že ačkoli jsou dnešní mladí lidé vzdělanější než kdy dříve, vysokoškolský titul jim nezaručuje pracovní uplatnění. Nezaměstnanost mladých zůstává vysoká, umělá inteligence narušuje už tak náročný trh práce a stále více mladých Evropanů žije u svých rodičů.
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Další sociologické výzkumy ukazují, že mladí lidé dnes nemusí dosáhnout stejných ekonomických jistot a bohatství jako jejich rodiče. Generační příslušnost se stává ekonomickou – a potažmo i politickou – dělicí čarou. Dnes reálně existuje „dvourychlostní ekonomika“: na jedné straně stojí jistá zaměstnání s benefity pro starší pracovníky a hrstku vyvolených nováčků, na straně druhé pak „zakázková ekonomika“ založená na nejistých dočasných pracovních poměrech místo tradičního zaměstnání na plný úvazek. Vede to i k netradičním spojenectvím: spojili se rozčarovaní absolventi evropských univerzit a špatně placení italští řidiči kamionů.
Nedůvěra k institucím
Mladí lidé ale nacházejí společnou řeč především mezi sebou díky prolínání politické, sociální a environmentální krize. Sdílí i nedůvěru k institucím, které zdědily po předcházejících generacích, což se týká i Evropské unie. A též poukazují na to, že starší generace jim nedokážou vysvětlit fungování světa, který samy vytvořily.
Profesor Martin Rueff ze Ženevské univerzity si třeba všimnul, že na demonstraci mladých v Berlíně 31. října se objevily transparenty, na nichž bylo napsáno „GenZ regelt“ – Generace Z na to přijde. Vzkaz pro starší lidi byl jasný – už si s eskalujícími politickými a společenskými problémy neporadíte.
Zároveň je třeba vnímat, že mládež generace Z se bouří nejen v Evropě, nespokojenost zasahuje celý svět. V roce 2022 sehráli mladí aktivisté a studenti svou roli ve vlně demonstrací, které na Srí Lance svrhly mocnou politickou dynastii Radžapaksů. O dva roky později protesty vedené mládeží připravily o moc autoritářskou vládu v Bangladéši. V Keni mladí lidé zablokovali návrh zákona o financích a vynutili si výměnu vlády.
K masovým protestům mladých došlo také na Madagaskaru, v Maroku a v Peru. V Nepálu zapálili budovu parlamentu, což vedlo k nástupu nové vlády. V Indii letos rozvířil politické vody vznik uskupení „Cockroach Janta Party“ (strana švábů) – stalo se tak v reakci na výrok předsedy Nejvyššího indického soudu Surji Kanta, který přirovnal nezaměstnanou mládež ke „švábům“. A tito „švábové“ teď organizují masové pouliční protesty proti vládě, která nezvládá vysokou nezaměstnanost ani organizaci veřejného školství.
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A nepochybnou inspirací pro mladé na celém světě, jak se politicky zorganizovat a prosadit, je hnutí srbských studentů. Po dvou letech protestů proti vládě, která se stala symbolem korupce a nekompetence, zvítězilo v předčasných parlamentních volbách.
AI problém vyhrotí
Britský analytik Sam Freedman ve svém zpravodaji Comment is Freed upozorňuje, že politické strany dlouho upřednostňovaly zájmy starších lidí, jelikož ti chodí k volbám častěji. „To se nyní musí změnit. … Umělá inteligence tento problém ještě více vyhrotí. … Pokud v důsledku technologického pokroku začne počet pracovních míst pro vysokoškoláky ubývat výrazněji než dosud, vyvolá to obrovskou vlnu odporu. Vlády si tento problém zatím téměř nepřipouštějí, ale potřebují plán – jak pro usměrnění očekávání, tak pro zvládnutí následků.“
Jistota, zda ho mají v plánu vytvářet zvláště v Evropě, ale asi není…