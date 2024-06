Názor

Dnes je to 75 let, co byl v Plzni na Borech oběšen generál Heliodor Píka. Ten čin je zapsán jako první justiční vražda v komunistickém Československu. Jako vykročení k monstrprocesům toho typu, kdy jedni komunisté věšeli druhé. Jako ukázka toho, co sem zavlekli sovětští poradci, ba přímo rozkazy z Kremlu.