Generál Jaro. Rusko přichází o plynovou páku vůči Evropě

Co z toho je pravda? Kupodivu oboje. Ještě před pár měsíci bylo jasné, že přerušení dodávek ruského plynu by byl obrovský problém. Na začátku zimy byly plynové zásobníky v Evropě poloprázdné. Zejména ty, které spravuje ruský polostátní podnik a monopolní vývozce ruského plynu Gazprom.

Výpadek dodávek z Ruska by znamenal, že by Evropa musela načas omezit dodávky plynu některým průmyslovým odvětvím a možná i regulovat dodávky domácnostem. Pro část evropských politiků by to zřejmě bylo něco nepřijatelného.

Ke konci roku už to ale vypadalo tak, že by Evropa vydržela bez ruského plynu několik měsíců. Musela by ale využít zásoby záložního plynu v plynovodech a v zásobnících plynu a začít plyn relativně rychle a ve velkém dovážet. Což je proveditelné, ale dost drahé. Nyní to vypadá tak, že i bez nouzových opatření by se Evropa minimálně na dva měsíce obešla bez ruského plynu. Co se změnilo? Kromě propracovanějších úvah o využití dosavadních zásob a dovozu surovin po moři jde také o to, že zásoby jsou nyní větší, než se v tomto období čekalo. Přispěla k tomu nečekaně mírná zima a ještě to vylepší blížící se jaro, kdy poptávka po plynu klesá.

Stejně jako Rusko před útočícím Napoleonem i nacisty údajně zachránil „generál Zima“, tak Evropě nyní dává sílu blížící se „generál Jaro“. Ovšem na to, že nás jaro ochrání v každé krizi, se spoléhat nemůžeme. Evropská unie proto patrně nakonec, protože k plynu zatím nemá alternativu, vybuduje rozsáhlé plynové zásoby pro případ nouze. Bude to ale něco stát. Bez toho však bude Evropa vystavena rozmarům počasí i světové politiky více, než bychom si přáli.