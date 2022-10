Mlha kolem generála Pavla. Kádrování prezidentského kandidáta je přísnější než do NATO

Názor

Jako bychom četli scénář příštího televizního seriálu. Na prezidentského kandidáta praskne cosi z jeho minulosti. Ozve se svědek a věrohodně mu zatápí. Pak se ozvou hlasy na kandidátovu obhajobu. A když to shrne na Facebooku známý historik, jeho příspěvek je vymazán (druhý den sice obnoven, ale to už obraz moc nezmění). No řekněte, není to ukázka světa řízeného konspirací, žánru, který tolik lidí miluje?