Pavel si prezidentskou šanci může zkazit sám

Pavel zahájil svou kampaň pod heslem „Vraťme Česku klid a pořádek“. Pokud to není výzva k vojenskému puči, jako že není, je to heslo minimálně nemastné a neslané. Neříká nic a slibuje všechno, stejně jako priority programu generála. Lze to snadno považovat za všeobecné fráze, jako byl z reálného socialismu nechvalně známý „klid na práci“. Právě s tím ale může generál Pavel uspět a zatím má zřejmě ze všech ohlášených i neohlášených kandidátů největší šanci na úspěch.

Podstatná část voličů hledá kompromisního kandidáta, který je příliš neznepokojuje. Navíc kandidáta, který není příliš „křišťálově čistý“ a nebude jim tak připomínat jejich případná selhání. Což Pavel, který byl komunistou a byl na škole v tajném kurzu komunistické rozvědky, a zároveň pak sloužil na vysokých postech v demokratickém režimu, dobře splňuje. Je tu pro každého trochu, pro komunisty i demokraty.

Šanci na zvolení si Petr Pavel momentálně může pokazit hlavně sám. Buď tím, že z hlediska svých potenciálních voličů špatně odpoví, až se ho někdo bude konkrétně ptát, co vlastně bude konkrétně dělat jako prezident. Nebo tím, že místo kampaně povede neviditelnou kampaň, a odradí tak i své příznivce, kteří to nebudou mít jak vysvětlit svému okolí. Třeba po vzoru Zdeňka Tůmy, který vedl takovou nekampaň na pražského primátora a teď je šéfem týmu, jež Pavlovi v jeho kampani radí s ekonomickou a energetickou krizí.