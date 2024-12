Zemřel generál, který i přes oběti dovedl české letce do NATO. Jaký byl životní příběh Ladislava Klímy

Nebyl válečným hrdinou ani protikomunistickým odbojářem, těm jen potřásal rukou na leteckých dnech. Měl tu smůlu nebo štěstí, záleží na tom, jak to posuzujete – že válka, na kterou se celý život připravoval, nepřišla. Navíc určitou část kariéry strávil na poražené straně fronty studené války, aby pak zásadní životní počin udělal pro tu vítěznou. Dokázal dotlačit vzdušné síly české armády do Severoatlantické aliance, a to svého času nebylo zrovna jednoduché.

Bývalý velitel českých vzdušných sil Ladislav Klíma zemřel po krátké těžké nemoci 16. prosince, bylo mu 75 let. Pohřeb měl dnes v poledne v Hradci Králové-Kuklenách. Armáda mu přichystala rozloučení s poctami – čestnými salvami a průletem gripenů. A za připomenutí na těchto stránkách jeho životní příběh i zásluhy rozhodně stojí.

Klíma se narodil 11. května 1949 v Prachaticích. V roce 1974 ukončil studium na tehdejší Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně, ve své době elitní školy pro všechny specializace v Československé lidové armádě. Poté nastoupil ke 28. stíhacímu bombardovacímu pluku v Čáslavi, kde létal na letounech Suchoj SU-7 a po přezbrojení na MiG-23 BN.

V kosmickém výcviku

Až potud se jeho kariéra nelišila od toho, čím procházely v 70. a 80. letech minulého století stovky mladých kluků, kteří se toužili stát piloty. Nejlépe šlo toto přání realizovat v armádě. Hledělo se především na zdraví uchazečů (přes Ústav leteckého zdravotnictví prošel na nadzvukové létání zhruba jeden z deseti jinak zdravých mladíků, přičemž nejvíc se vyhazovalo u psychotestů) a taky na kádrový profil rodiny.

Tady nesměl být žádný škraloup typu emigranti v rodině či lidé vyhození v roce 1968 za politické postoje. Pilot s letadlem totiž mohl bez problémů ulétnout přes hranice a z toho měl režim až panický strach. Naopak poměrně podružnou věcí byly u uchazečů z civilu školní známky, škola prostě měla metody, jak studenty donutit se učit.

Klíma musel vynikat zdravím i mezi zdravými, a to samé platilo o jeho rodinném kádrovém profilu, protože v roce 1976 byl vybrán do širšího, a poté dokonce i užšího týmu pro výcvik pro let do vesmíru. Tady už ale úplně neplatilo, že se „tu aerodynamiku nějak naučí“ – kosmonaut musel být i skutečně chytrý a bystrý, šlo o možnost jenom pro vyvolené.

O této epizodě Klímova života se ale dlouho nevědělo a on o ní nemluvil. Na veřejnost se dostala po odtajnění fotografie, kde pózuje spolu s Vladimírem Remkem, Oldřichem Pelčákem a Michalem Vondrouškem. Nakonec ale bylo rozhodnuto, že Klíma s Vondrouškem odjedou domů, a zůstali jen Pelčák a Remek, syn tehdejšího a dlouholetého velitele vojenského letectva i komunistického funkcionáře. S možnou protekcí je to však složitější, Remek byl už v té době erudovaný, jazykově výborně vybavený a jakékoli nadržování kvůli svému otci striktně odmítal.

Přesvědčit politiky, srovnat podřízené

V roce 1979, tedy pět let po absolutoriu školy, dostal Klíma na starost velení pluku. „Zažíval jsem tady tvrdou leteckou řeholi, ale s perfektní partou lidí,“ vzpomínal u příležitosti 45. výročí vzniku základny v říjnu 1997. K životu u letectva přirozeně patřily i nehody, Klímovi za jeho velení 28. stíhacímu bombardovacímu pluku spadla dvě letadla v srpnu 1984 na střelnici na Libavé, když se srazila při vybírání zteče, a jeden z pilotů při katapultáži zahynul.

S těmito situacemi se bohužel musel vyrovnávat o dekádu později, když vcelku přirozeně a dle zaběhaných zvyklostí vystoupal v červenci 1997 přes vedení neustále reorganizovaných leteckých sborů do funkce velitele vzdušných sil Armády České republiky. Během čtyř let pak letectvo zažilo deset pádů vojenských letounů (jejich počty se rovnaly zhruba těm současným). Doplácelo především na polovinu devadesátých let, kdy byla armáda zcela mimo obzory tehdejšího premiéra Václava Klause a resort obrany spravovaný ministry především z tehdejší KDU-ČSL ztrácel schopnosti, kvalifikované lidi i disciplínu.

Nálet na pilota se pohyboval mezi 20 až 30 hodinami a letci přicházeli o základní návyky nebo se jim je ani nepodařilo získat. Stejně tak vázl výcvik nových pilotů, protože se na počátku 90. let soudilo, že těch starých je už beztak dost, a naopak je dobré jejich řady provětrat. Nebyly to však jen objektivní příčiny. Když přinejmenším část letců objevila alianční svět různých „tygřích letek“, měla pocit, že patří k elitě. Mysleli si, že i přes svou nízkou letovou kondici se nepotřebují na úkoly připravovat, protože dle principů NATO je let především odpovědností pilota a nadřízení jim do toho nemají co mluvit.

vzdusnesily Sbohem, kamaráde.



Generálporučík Ladislav Klíma včera odešel do leteckého nebe.

Skvělý pilot, neustále klidný a vyrovnaný. Výborný kamarád, skvělý člověk, špičkový odborník který sloužil po boku prvního Československého astronauta a přiblížil naše letectvo standardům Aliance.

Velitel, na kterého se nezapomíná. #Nezapomeneme



Modré nebe, pane generále

Naplno se důsledky tohoto stavu projevily právě za Klímova velení. Část nehod, jako třeba pád vrtulníku Mi-24 v listopadu 1998 u Slatinic nedaleko Přerova, při kterém zemřeli čtyři lidé, zavinily buď chyby pilotů, nebo technické závady (dodnes to není spolehlivě objasněno). Necelý půlrok předtím se dvě stíhačky MiG-21 srazily přímo nad českobudějovickým sídlištěm Vltava. Všichni tři členové osádek piloti se katapultovali a utrpěli středně těžká zranění. Pád tehdy způsobil četné škody přímo na zemi.

Klíma tehdy usiloval o navýšení náletů pilotů, argumentoval tím, že takto budou nebezpeční nejen sami sobě, ale všemu na zemi. Současně velmi tvrdě zakročil proti hříšníkům z řad letců. Pokud se přišlo na závažný případ letecké nekázně či fatální chyby způsobené podceněním přípravy, dotyčný si už v armádě nezalétal, či byl v lepším případě poslán na pozici druhého pilota na vrtulník nebo dopravní letoun.

Zachovejte stíhačky!

Současně se Klíma snažil zabránit odchodům zkušených, což tenkrát frčelo zejména u dopravního letectva, které bylo bezplatnou přípravkou pro aerolinky. Nebylo to snadné, protože neměl v ruce dostatečné legislativní nástroje a ani nemohl čarovat s financemi či zadáním pro armádu, to měli v ruce politici. Úspěchem však bylo alespoň to, že čeští piloti začali se vstupem do NATO střežit vzdušný prostor, byť na starých sovětských strojích MiG-21. Ty vydržely ve službě až do roku 2005, kdy z nich piloti přešli plynule na gripeny.

Generál Klíma tehdy bránil vzdušné síly jak před politickými tendencemi nemít nadzvukové letectvo vůbec (což se vzhledem k současné vojenské situaci ukazuje jako maximálně prozíravý krok), tak před přerušením kontinuity nadzvukového létání, což by znamenalo riskovat ztrátu návyků leteckého i pozemního personálu. „Jsem přesvědčen o tom, že bude široká diskuse se všemi parlamentními stranami a že nakonec dojde ke konsensu a že nadzvukové letouny se nakoupí,“ řekl 15. května 2001 v českém vysílání BBC.

Počátkem roku 2001 se generál Klíma rozhodl z postu šéfa vzdušných sil odejít. Poslední týdny jeho služby provázela nehoda, kdy se mladý pilot zabil nad Pelhřimovem, když podle jedné z variant vyšetřování prováděl nepovolené akrobatické prvky. Po Klímově odchodu ale počet nešťastných událostí prudce poklesl a s nimi i případy nekázně. Čeští piloti přitom získali v NATO respekt a zúčastnili se mimo jiné třeba mise v Afghánistánu nebo na gripenech střeží Pobaltí – a to je zásluha i generála Klímy.