První genocida z hlavy umělé inteligence. Algoritmus nemá svědomí, jen cíl

Ne snad proto, že by zabíjení přímo naprogramovali, ale protože průběh dodnes opomíjeného masakru do značné míry řídil jimi stvořený algoritmus. Vůbec poprvé v historii tak nezabíjel člověk, voják či náboženský fanatik, ale program.
Historik Yuval Noah Harari to v knize Nexus pojmenoval bez okolků – šlo o první genocidu, na níž měla přímý podíl AI.
Kolem roku 2010 se Myanmar, desítky let ovládaný vojenskou juntou, začal otevírat světu a s ním i internetu. Hlavně Facebooku jako hlavnímu zdroji necenzurovaných informací. Vedle nesporné liberalizace poměrů to paradoxně vedlo k rychlému nárůstu etnického napětí mezi většinovými buddhisty a menšinou muslimských Rohingů.
Vývojáři Facebooku samozřejmě žádné násilí neplánovali. Jen stvořili algoritmus tak, aby se učil na základě kapitálově výhodných interakcí. Když však AI zjistila, že lži o Rohinzích fungují lépe než třeba klidná meditační hudba, začala automaticky nabízet uživatelům chytlavá videa buddhistického mnicha Ashina Wirathua, který volal po potrestání muslimů. A když si někdo přesto chtěl pustit něco neutrálního, algoritmus mu stejně doporučil novou porci náboženské nenávisti. Ne proto, že by byl zlý, ale protože měl lidi udržet na Facebooku co nejdéle – za jakoukoli cenu, včetně šířených lží.
Chování Barmy k Rohingům má prvky genocidy, tvrdí OSN
Výsledkem byla vlna násilí, jež vyvrcholila v letech 2016–2017, kdy útoky malé islamistické skupiny ARSA posloužily myanmarské armádě a extremistickým buddhistům jako záminka k tragédii. Následovaly masivní pogromy, při kterých byly vypáleny stovky vesnic, zabito až 25 tisíc civilistů a desítky tisíc žen i mužů se staly oběťmi sexuálního násilí. To vyústilo v obří exodus: ze země bylo vyhnáno přibližně 730 tisíc Rohingů.
Když vám našeptává robot
Nebylo to prvně, kdy nová technologie napomohla k násilí. Harari připomíná, že podobný efekt měl kdysi i vynález knihtisku – šířil nejen Bibli, ale i Kladivo na čarodějnice, inkviziční příručku Heinricha Kramera, jednu z nejčtenějších knih doby, která legitimizovala hony na ženy a masové popravy nevinných lidí. A ani rozhlas nešířil jen symfonie či ověřené zpravodajství: v roce 1994 se ve Rwandě stal nástrojem genocidy, když místní rádio burcovalo posluchače k vyvražďování menšinových Tutsiů.
Rozdíl mezi knihtiskem, rozhlasem a AI je ale zásadní. Knihu napsal člověk, ač psychopat, rozhlas ovládali vlastníci či aktivističtí novináři a politici. Ale algoritmus se rozhoduje autonomně. Jen sleduje chování uživatelů a na základě vzorců, které stále častěji sám vytváří, přednostně šíří obsah, jenž vyvolává emoce a pozornost. A dobře víme, které emoce to jsou: ne soucit a empatie, ale hněv, strach a nenávist.
Pětileté děti umíraly kulkou. Za jediný měsíc bylo zabito 6700 Rohingů, tvrdí Lékaři bez hranic
Tady už nejde o technologii. Jde o nový typ moci. O entitu, která se učí bez dozoru, rozhoduje bez vědomí a ovlivňuje bez odpovědnosti. Harari říká jasně: Algoritmus už není pouhým nástrojem, je to nebezpečný aktér. A přesto za něj nikdo nenese odpovědnost. Ani programátor, ani firma, ani stát. Algoritmus nemá svědomí, jen cíl a tím je držet člověka co nejdéle online.
Právě to je nejděsivější aspekt první genocidy umělé inteligence v lidských dějinách. V Myanmaru nezabíjel robot, ale člověk. Robot mu však šeptal do ucha, že to je správné: ne proto, že ho nenáviděl, ale proto, že se řídí bezbřehými zákony kapitalismu – prodat reklamu, navýšit zisk a neřešit následky.