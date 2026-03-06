Co znamená Hormuz? Inflaci. A připomínku, že geografie ovlivňuje běh světa i v éře IT

Civilizace – světová i západní jako taková – má svá „úzká hrdla“. Jedním z nich je Hormuz. Slovo jako z křížovky. Ale zároveň mořská úžina představující jediné spojení Perského zálivu se „zbytkem světa“. Jedinou trasu, kudy se v Zálivu vytěžená ropa či zemní plyn dostávají k zákazníkům.
Zasáhli jsme americký tanker, hlásí Írán. Hrozí útoky v Hormuzském průlivu
Je to stará věc, ale teď ji ozřejmily nálety na Írán a jeho způsob obrany. Ropný šok ve stylu 70. let z toho nebude, ale společenský neklid na Západě zabublat může. Třeba „jen“ v podobě vyšší inflace a demonstrací proti tomu.
A to vše jen kvůli námořní trase široké dvakrát čtyři kilometry. Dvakrát proto, že Hormuzem vedou dva koridory – pro cestu tam a zpátky. Tak vypadá „úzké hrdlo“ civilizace v praxi.
Když ropný šok zaskočil Ameriku
Blokáda Hormuzu – nebo už samotná hrozba blokádou – ovlivní celý svět, ale různou měrou. Spojené státy moc ne. Ty jsou díky technologii frakování velkým vývozcem energie (zemního plynu). Ale ve společenské paměti ještě mají starší časy.
Ropa zdražuje až moc. USA zvažují vojenskou ochranu lodí v Hormuzském průlivu
Znáte film Zázrak na ledě? Líčí vítězství amerických hokejistů (de facto studentského týmu) nad Sověty na zimní olympiádě v Lake Placid v únoru 1980. A hlavně atmosféru kolem. Na úvod se střídají dokumentární záběry americké deprese předchozí doby: vietnamský syndrom, růst sovětské moci (invaze do Afghánistánu v prosinci 1979), američtí rukojmí držení v Íránu a také druhý ropný šok (růst cen ropy po íránské islámské revoluci). Tehdy stály v USA před benzinovými pumpami nekonečné fronty aut.
Dnes jsou Američané z obliga, tedy překousnou-li kvůli válce s Íránem vyšší inflaci, řekněme vyšší o jeden procentní bod. Ale fronty aut u benzinových pump nečeká vůbec nikdo. Jenže jinde, především v Asii, to může být drsnější.
Pro přesnější představu stačí nahlédnout do čísel analytické firmy Kpler, jež se specializuje na komoditní a energetické trhy. Že Hormuzským průlivem se dopravuje až čtvrtina světové ropy a plynu, se obecně ví. Méně se ví, do jakých cílových zemí tankery s ní míří. V praxi to za rok 2025 vypadalo takhle.
Z veškeré ropy, jež se dopravuje tankery Hormuzským průlivem, míří 86,3 procenta do Asie. Z toho 31 procent do Číny, 14 procent do Indie a 41 procent do „zbytku Asie“.
Cena ropy letí nahoru. Doprava Hormuzem vázne, Katar zastavil produkci LNG
Podíváme-li se na mapu asijských zemí podle toho, jaký podíl na jejich ropném dovozu zabírá surovina z Perského zálivu (ropa dopravovaná Hormuzským průlivem), vidíme toto. Plných 100 procent vykazuje Srí Lanka. Dejme tomu, že to je menší ostrov. Ale drtivou část své spotřeby tak získávají stomilionové státy jako Filipíny (94 procent), Japonsko (91 procent) a Vietnam (82 procent). A také čtvrtmiliardový Pákistán (93 procent), stosedmdesátimilionový Bangladéš (91 procent) či šedesátimilionový Myanmar (92 procent).
Možná vás trochu překvapí, že v této věci jsou komunistická Čína (50 procent) a její protivník Tchaj-wan (61 procent) na jedné lodi. Pro srovnání: EU nedováží z Perského zálivu skoro žádnou ropu a jen asi pět procent svého importu zkapalněného zemního plynu (LNG).
Vydržel by Peking měsíce s blokádou?
Co z toho plyne? Určitě to, že největší zájem na obnově provozu přes Hormuz a na ukončení války s Íránem má východní a jižní Asie, především Čína.
Čína se zatím – na rozdíl od imperiálních manýrů USA – chová zdrženlivě. Vyzvala všechny zúčastněné strany k ochraně lodí plujících Hormuzským průlivem. Ale zkuste si představit, že by blokáda Hormuzu trvala týdny, ba měsíce. Neprobudil by se Peking k drsnější obhajobě svých životních zájmů?
Když před lety na čínskou loď u východního pobřeží Afriky zaútočili somálští piráti, Čína měla k útlocitnosti daleko a nikdo ve světě neprotestoval.
Jak Pyreneje zachránily Francii
Z řečeného plyne i to, že „stará dobrá geografie“ či „úzká hrdla“ civilizace mají stále silné slovo. Zřejmě silnější, než se to může zdát lidem, kteří už vyrůstali na počítačových hrách, v nichž je možné vše.
Nedávno se psalo o studii amerického Hudsonova ústavu, která zjistila „úzké hrdlo“ civilizace v Rusku. Stačilo by prý zničit železniční most přes Jenisej v Krasnojarsku a byla by přerušena těžká nákladní doprava mezi Sibiří a vnitřním Ruskem. Tedy i dodávky z Číny pro ruský válečný průmysl.
Je to tak skutečně? Těžko říci. Podíváte-li se na podrobnou mapu, zjistíte, že pár kilometrů od onoho „úzkého hrdla“ civilizace v Rusku vede přes Jenisej další železniční most. Na trati méně důležité a frekventované, možná neelektrifikované, snad bez takové kapacity a nosnosti, ale stojí tam.
Faktem je, že když byl kvůli válkám uzavřen Suezský průplav (1956-1957, 1967-1975), tedy další „úzké hrdlo“ civilizace, lidé i dopravní společnosti si opět navykli objíždět Afriku jako za časů Vasco da Gamy. Jenže tam se nabízela alternativa, i když alternativa časově delší a dražší.
Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022
Jinde však alternativa není. Což může přinášet minusy (v případě zablokovaného Hormuzu), ale i plusy. Když loni zasáhl Španělsko silný blackout, když výpadek elektřiny postihl většinu Iberského poloostrova, mnozí se divili, proč se po rozvodné síti nepřelil i do Francie.
Bylo to hlavně proto, že mezi Španělskem a Francií stojí v cestě Pyreneje. Velehory mohou za to, že stavět kapacitní elektrické vedení z Francie do Španělska není legrace. A kde není hustá síť vedení, se špatně šíří i blackout. Vida, jaký může být užitek z „úzkého hrdla“ civilizace.