Jo, to za časů Bushe seniora... Teď se vracíme k časům studené války

Máme za sebou tři a půl dekády od konce studené války. Letecké útoky Státu Izrael na Írán, členský stát OSN, nám ukazují, jak se za tu dobu změnil svět. Připomeňme si, že 2. srpna 1990 uskutečnil irácký diktátor Saddám Husajn invazi do malého sousedního státu Kuvajt a o pouhých šest dní později jej formálně anektoval. Následující půlrok se nesl ve znamení „znásilnění Kuvajtu“– loupení ve velkém, žhářství a násilností.

Hodně tehdy záleželo na tom, jak se zachovají Spojené státy jakožto čerstvý vítěz studené války a jednoznačně nejsilnější stát tehdejšího světa. V jejich čele stál George Bush starší a ten odolal pokušení chovat se jako triumfátor. On a jeho ministr zahraničí James Baker plně respektovali úlohu OSN. Na přípravu zásahu si vzali půl roku intenzivní diplomatické činnosti.

Vzápětí po anexi byla schválena rezoluce Rady bezpečnosti, že Irák se stal hrozbou pro mezinárodní mír a bezpečnost v oblasti (anglicky Threat for international peace and security, zkratka TIPS), což je podle článku číslo 39 Charty OSN první podmínka, aby použití vojenské síly bylo legální.

A pak přišly tři další rezoluce, které na Irák uvalily sankce (661/1990) a schválily použití síly (665/1990). Vše završila rezoluce číslo 687, která dala zmocnění užít všech nezbytných prostředků (authorization to use all necessary means, zkratka AUNM), přesně jak to stanovuje článek 42 Charty.

To byl skutečně učebnicový postup a přístup. Byl to také příklad zdrženlivosti, ke které nabádal celosvětově uznávaný americký historik Samuel Huntington.

Díky tomu pak byla vytvořena široká mezinárodní koalice 44 členských států OSN a vojenský úder na Irák byl akcí pod vlajkou OSN. Na ní se podílely státy všech civilizačních okruhů včetně tří arabských států (Egypt, Sýrie a Saúdská Arábie). Tím bylo naplněno i další Huntingtonovo doporučení, tedy společné zprostředkování. V neposlední řadě byla naplněna zásada sdílených hodnot: všechny státy do toho šly na základě sdíleného odhodlání nepřipustit to, že jeden stát se zmocní jiného.

Prostě jsme se rozhodli

Jak si ve srovnání s výše chváleným americkým státníkem vede současný premiér Izraele? Zcela obešel OSN, takže nemá ani první, ani druhou rezoluci její Rady bezpečnosti. Jeho akce byla tedy zcela nelegální, byla ve velkém kontrastu s tím, jak si počínal Bush starší. Premiér Benjamin Netanjahu se prostě rozhodl, že podnikne sérii leteckých útoků na Írán s cílem zničit jeho jaderný program.

Názor světové organizace ho nezajímal. Takovému postupu se už po desetiletí říká „avoiding behaviour“, tedy vyhýbání se tomu, aby se o použití vojenské síly jednalo na půdě Rady bezpečnosti OSN. Zcela běžné to bývalo v dobách studené války a bohužel se nám to vrací i dnes. Jako otřesné příklady můžeme zmínit sovětské invaze do Maďarska v roce 1956, do tehdejší ČSSR v roce 1968 a zejména pak do Afghánistánu v roce 1979. Jenomže dnes bychom si určitě zasloužili lepší svět.

Současný izraelský premiér navázal na jiného prezidenta USA, kterým byl George Bush mladší, jenž před 22 lety zahájil rozsáhlou válku proti Iráku také bez mandátu Rady bezpečnosti. A stejně jako dnes tam ve hře byl program vybudování potenciálu jaderných zbraní. Jenomže Bush mladší měl aspoň tu první rezoluci, která měla snadno zapamatovatelné číslo 1441 a která úsilí Iráku o získání jaderných zbraní označila jako TIPS. Netanjahu tedy zašel ještě dále.

A tím se dostáváme k další velké otázce, kterou je legitimnost použití síly v mezinárodních vztazích. Důkladně se jí věnoval celosvětově uznávaný guru Gareth Evans, ministr zahraničních věcí Austrálie v letech 1988 až 1996 a také člen Panelu moudrých někdejšího generálního tajemníka OSN Kofiho Anana. Ten napsal, že válka je legitimní za podmínky, že se potvrdí důvody, kvůli kterým byla zahájena.

Byl také jedním z autorů dokumentu OSN nazvaného Bezpečnější svět: Naše sdílená zodpovědnost. Díky Evansovi tedy víme, že Bushova válka v roce 2003 byla nejen nelegální, ale také nelegitimní. A jak se v tomto světle jeví izraelský útok na Írán, jemuž dal americký prezident název dvanáctidenní válka? Je to podobné jako s Bushovou válkou z roku 2003. Tenkrát se také říkalo a psalo, že pokud se v Iráku jaderné zbraně najdou, může to válku zpětně legitimizovat. Jenomže jak víme, milí rádcové tehdy nenašli vůbec nic.

A co je možné nalézt dnes? Zcela legitimní je požadavek, aby se nezvyšoval počet zemí s jadernými zbraněmi. Ten plně zapadá do logiky tvrzení, že čím více je ve světě zemí s jadernými zbraněmi, tím hůře se tyto zbraně kontrolují, a tak dochází k jejich tzv. banalizaci. Dříve se tomu říkalo, že se snižuje tzv. jaderný práh – a tím pádem narůstá nebezpečí, že někdo to červené tlačítko jednou zmáčkne.

A ještě jedna zásadní otázka: má na něco takového právo zrovna Stát Izrael, který se sám před lety stal, spolu s Pákistánem a Indií, tzv. nestatutárním členem jaderného klubu? Může zrovna tato země donekonečna brát mezinárodní právo do svých rukou, jako to v rámci tzv. Beginovy doktríny učinila v minulosti v případě Iráku (1981), Sýrie (2007) nebo i Íránu před dvaceti lety? Jaká je vůbec mezinárodní relevantnost této doktríny?