Geronimo a konec jedné éry. Jak se z obávaného nepřítele Američanů stal symbol svobody

Když se 4. září 1886 vzdal Geronimo se svou malou skupinou čirikavských Apačů americkému generálu Nelsonu A. Milesovi, skončilo jedno z nejslavnějších pronásledování v dějinách amerického Západu. Proti několika desítkám uprchlíků musela americká armáda zmobilizovat tisíce mužů a operovala na území Arizony, Nového Mexika i severního Mexika. Přesto Geronimova skupina vzdorovala déle než rok.
Její kapitulace se proto stala symbolem konce dlouhé epochy válek s původními obyvateli amerického Jihozápadu. Za romantickou legendou o posledním svobodném apačském bojovníkovi se však skrývá mnohem složitější příběh.
Geronimo byl respektovaným válečníkem, jehož slávu znásobily americký tisk a pozdější populární kultura. Jeho poslední odpor byl zároveň tragickým epilogem desetiletí násilí, nuceného přesídlování a postupného zániku tradičního způsobu života Čirikavů. Jejich svět tvořily hory, pouště, kaňony, vodní zdroje a stezky, které znali způsobem, s nímž se američtí i mexičtí vojáci jen obtížně vyrovnávali. Právě schopnost pohybovat se v tomto terénu se stala jednou z největších výhod apačských bojovníků.
Geronimovy útěky a nájezdy
Geronimo se narodil pravděpodobně roku 1829 a jeho život zásadně poznamenaly konflikty s Mexičany. Podle jeho pozdějšího vyprávění byli při jednom z mexických útoků zabiti jeho matka, žena a děti. Právě nenávist vůči Mexičanům se stala jedním z nejsilnějších motivů jeho dalších válečných výprav.
Vztahy s Američany také prošly dramatickým vývojem. Americká expanze přinášela nové osadníky a stále silnější tlak. Dohoda s náčelníkem Cochisem z roku 1872 umožnila vznik rezervace v jihovýchodní Arizoně. Roku 1876 však byla zrušena a její obyvatelé měli být přesídleni. Následovaly útěky do Mexika, návraty, nové dohody a další konflikty.
Klíčovým mužem americké snahy vyřešit problém Čirikavů se stal generál George Crook. Byl zkušeným velitelem z indiánských válek a na rozdíl od řady svých současníků dobře chápal, že proti Apačům nelze spoléhat pouze na početní převahu pravidelné armády. Proto ve velkém využíval apačské stopaře. Indiánské války totiž nebyly jen konfliktem „bělochů proti indiánům“. Crook roku 1883 podnikl rozsáhlou výpravu. Výsledkem bylo jednání, po němž se Geronimo a další Čirikavové vrátili do rezervace. Mír však vydržel pouze dva roky.
V květnu 1885 Geronimo, další muži, ženy a děti znovu opustili rezervaci. Skupina zamířila do Mexika, čímž započala poslední velká kapitola Geronimova odporu.
Apačové se dokázali pohybovat mimořádně rychle, využívali horský terén a dokonale znali zdroje vody. Americké jednotky byly závislé na své logistice. Geronimo nemohl Američany vojensky porazit. Mohl jim však dlouho odpírat vítězství.
Jeho skupina současně podnikala násilné výpady a zabíjela civilisty na americké i mexické straně hranice. Právě tato stránka příběhu bývá v romantizovaných obrazech Geronima někdy potlačována. Apačský odpor vyrůstal ze zkušenosti s násilím, vytlačováním a ztrátou vlastního prostoru, ale sám byl krutým násilným bojem. Nájezdy přinášely smrt lidem, kteří s rozhodnutími americké vlády často neměli nic společného. Brutální byly také mexické odvety proti Apačům.
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Na jaře roku 1886 se zdálo, že Crook konečně uspěl. V březnu se setkal s Geronimem. Ten po náročném vyjednávání souhlasil s návratem. Jenže cestou dostal strach, že Američané nedodrží slíbené podmínky a že jej čeká vězení nebo smrt. Společně s několika dalšími následovníky proto znovu zmizel v horách. Pro Crooka to znamenalo těžkou ránu. Jeho postup už předtím vyvolával ve Washingtonu pochybnosti. Po sporu s nadřízenými požádal o vystřídání.
Hledá se náčelník
Na jeho místo nastoupil generál Nelson A. Miles. Ten zvolil jiný styl a chtěl využít především materiální a početní převahu armády. Do pronásledování nasadil rozsáhlé síly v počtu až 5 000 vojáků, tedy značnou část tehdejší americké armády. Vznikl tak jeden z nejpozoruhodnějších nepoměrů
v dějinách indiánských válek. Velmoc s železnicemi, telegrafem a tisíci profesionálních vojáků hledala v horách hrstku uprchlíků. Ani moderní komunikační síť nedokázala vyřešit základní problém zjistit, kde se Geronimo vůbec nachází.
Rozhodující úlohu proto nakonec sehráli lidé. Jedním z nich byl poručík Charles B. Gatewood, důstojník, který Apače dobře znal a dokázal si u nich vybudovat respekt. Miles jej vyslal do Mexika s obtížným úkolem Geronima najít. V srpnu 1886 se mu podařilo Geronimovu skupinu vypátrat. Následovala jednání, při nichž Gatewood vysvětlil, že Miles požaduje kapitulaci. Současně dal Geronimovi najevo, že další odpor nemá perspektivu.
Geronimo stál před jednoduchou skutečností. Dokázal armádě unikat, nikoli však změnit poměr sil. Jeho lidé byli vyčerpaní, jejich možnosti se zmenšovaly a prostor k dalšímu pohybu se stále více uzavíral. Konečná jednání proběhla 4. září 1886, kdy se Geronimo a jeho následovníci vzdali. Dochované fotografie patří k nejznámějším obrazům dějin amerického Západu a dokumentují okamžik, který získal obrovský symbolický význam.
K dalším ozbrojeným střetům mezi původními obyvateli a americkými ozbrojenými složkami však došlo i později. Pro Čirikavy mír nepřinesl návrat domů. Byli deportováni na Floridu a označeni za válečné zajatce. Mezi deportovanými se ocitli dokonce i někteří apačští zvědové, kteří se významně podíleli na americkém vítězství. Z jejich pohledu to byla trpká odměna za službu USA.
Geronimo byl postupně držen na Floridě, v Alabamě a nakonec ve Fort Sill
v Oklahomě. Nikdy se už nesměl natrvalo vrátit do své arizonské domoviny. Z někdejšího obávaného bojovníka se mezitím stala americká celebrita. Objevoval se na veřejných akcích, prodával fotografie a suvenýry, účastnil se výstav a roku 1905 dokonce jel v inauguračním průvodu prezidenta Theodora Roosevelta. Byla v tom značná ironie. Muž, jehož americká armáda ještě dvě desetiletí předtím pronásledovala, se nyní stal živou atrakcí.
Legenda a skutečnost
Geronimo zemřel ve Fort Sill 17. února 1909. Jeho skutečný příběh je přitom zajímavější než jeho legenda. Nebyl posledním indiánským náčelníkem bojujícím proti USA ani osamělým hrdinou stojícím proti celé americké civilizaci. Byl produktem prostředí, v němž se po generace střetávaly apačské, mexické a americké zájmy a kde násilí plodilo další násilí. Dokázal využít mimořádné schopnosti svých lidí přežít a bojovat. Současně vedl výpravy, při nichž umírali vojáci i civilisté. Právě střet legendy se skutečností činí jeho osud dodnes tak přitažlivým.
Pro americkou veřejnost konce 19. století byl Geronimo obávaným nepřítelem, později se proměnil v romantický symbol vzdoru a svobody. Pro dějiny Čirikavů však 4. září 1886 znamenalo především definitivní ztrátu možnosti pokračovat v tradičním životě na vlastním území.
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Pro USA toto datum znamenalo odstranění poslední významné ozbrojené skupiny Čirikavů. Pro Geronima a jeho lidi začalo dlouhé zajetí daleko od domova. A právě tento kontrast je možná nejvýstižnějším symbolem celé události. Toho dne skončila Geronimova válka, legenda o Geronimovi však teprve začínala.