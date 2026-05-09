Nekonečná hra o volební okrsky, tentokrát ve Virginii. Ve hře je víc než jen lokální spor o procedury

Pavel Szobi
Úhel pohledu   12:00
Americká politika se v posledních letech proměnila v permanentní bitvu o volební mapy. To, co bývalo pouhou technickou úpravou po pravidelném sčítání lidu jednou za deset let, se stalo jedním z nejostřejších střetů mezi republikány a demokraty. Nejnovější dějství tzv. gerrymanderingu se odehrává ve Virginii, kde Nejvyšší soud státu projednává republikánskou žalobu proti nově schválené kongresové mapě.
Voliči v americkém státě Virginie schválili překreslení volebních obvodů pro Kongres. (21. dubna 2026) | foto: AP

Ačkoliv jde při zběžném pohledu o procedurální spor, jeho dopady mohou být celonárodní, a to včetně možného ovlivnění rozložení křesel ve Sněmovně reprezentantů v Kongresu po nadcházejících listopadových volbách (na Senát to samozřejmě vliv nemá, bez ohledu na změny počtu obyvatel je každý stát Unie zastoupen dvěma senátory).

Jádrem sporu je ústavní dodatek, který voliči ve Virginii schválili těsným rozdílem tří procentních bodů. Umožňuje státní legislativě nakreslit nové volební obvody i uprostřed desetiletí, pokud jiné státy již k tomuto procesu přistoupily. Demokraté, kteří mají ve státním zákonodárném sboru většinu, tuto možnost využili a představili mapu, jež by jim mohla přinést až čtyři nové mandáty na úkor republikánů.

Tvrdí, že jde o nutnou reakci na kroky jiných států – především Texasu, kde republikáni pod tlakem prezidenta Trumpa přepsali mapu naopak ve svůj prospěch. Minulý rok už vedlo také překreslení map v Missouri ke ztrátě demokratického okrsku v Kansas City, obdobný proces proběhl v Ohiu či Severní Karolíně.

Republikáni se u soudu rozhodli napadnout ústavnost nynějšího referenda ve Virginii a prezident Trump přijetí dodatku nazval fixlováním. Dodatek byl totiž přijat v době, kdy do listopadových průběžných voleb již odevzdalo své hlasy předčasně více než milion voličů. U soudu tedy republikáni argumentují tím, že nelze měnit ústavu státu v době, kdy volby již prakticky probíhají, a snaží se zpochybnit další procedurální podmínky přijetí celého dodatku.

Chaotická přetahovaná

Spor ve Virginii zapadá do širší debaty, která se v USA vede minimálně od covidové pandemie v roce 2020. Prudký nárůst předčasného a korespondenčního hlasování otevřel otázky, jak přesně vymezit „volební den“ a kdy je hlas odevzdán či započítán. Podobný problém nyní řeší i Nejvyšší soud USA v jiné kauze týkající se korespondenčních hlasů.

Virginie ovšem v těchto dnech není jediným bojištěm v překreslování map volebních okrsků. Ve stejný týden, kdy virginijští soudci vyslechli argumenty obou stran, představil floridský guvernér Ron DeSantis vlastní návrh nové volební mapy, která by mohla republikánům přinést až čtyři další mandáty. Protlačení návrhu zákonodárným sborem pro něj nebude problém – v obou komorách mají republikáni absolutní většinu.

Do toho přichází rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které oslabuje zákon o volebních právech a může otevřít cestu k novým zásahům do map v dalších republikánských státech. Soud totiž státům umožnil dál používat kritizované volební mapy, které jsou odpůrci označovány za rasově diskriminační, a to i když nižší soudy rozhodly, že jsou nezákonné. Ve státě tak můžou s takovou mapou proběhnout volby, dokud probíhá odvolání státu u soudu vyšší instance.

Na Floridě však může nová mapa čelit jinému zákonnému omezení. V roce 2010 totiž voliči přijali tzv. Dodatek o férových okrscích, který měl ve státě znemožnit provádění stranického gerrymanderingu.

Výsledkem je tak chaotická přetahovaná, ve které se obě strany snaží vytěžit z nových map co nejvíce křesel v podzimních volbách. Zatímco ještě nedávno se zdálo, že demokraté získali výhodu díky nové mapě ve Virginii a referendu v Kalifornii, poslední kroky Floridy a rozhodnutí federální justice posouvají misky vah zpět k republikánům.

Klacky pod voličovy nohy

Virginie představuje víc než jen lokální spor o procedury, neboť je symbolem agresivního stranického boje, který oslabuje demokratické principy celého procesu. Ať už jde o překreslování volebních map, povinný registrační proces před konáním samotných voleb (například v Texasu činí lhůta registrace k volbám až 30 dní!) či formy identifikace občanů ve volebních místnostech, každý takový krok potenciálně stěžuje rovný přístup amerických občanů k volbám a jejich férové zastoupení v Kongresu.

