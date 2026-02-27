Ghetto Janov potřebuje pomoc, ta zatím nepřichází. Některým politikům tento stav vyhovuje

Nikdo vlastně neví, kolik lidí tu je, a ne proto, že bychom do Janova buď počítali, nebo nepočítali takzvaný starý Janov, klidnější čtvrť. My však jednoduše nevíme, kolik lidí majitelé bůhvíodkud do paneláků sestěhovávají, kolik z nich vyhazují. Rodiny tu neustále migrují sem a tam, majitelé bytů a domů se mění.
Slovo ghetto je namístě, jde o převážně romské sídliště. Do některých paneláků byste nevstoupili ani za nic, vždyť i zdejší rodiny, často zničené drogami, některým domům přezdívají prasečáky. Když přijdete blíž k stále otevřeným a různě počmáraným vchodovým dveřím, přes nos vás zcela jistě praští divný zápach, vstoupit by se odvážil pravděpodobně jen hodně otrlý, anebo zdrogovaný. Mnohé rodiny tu žijí v zoufalých podmínkách, od majitelů bytů nemají často ani smlouvy.
|
Pavel navštívil největší ghetto. To je kára, obdivovaly děti prezidentské auto
Šest paneláků je úplně prázdných, vybydlených, zničených. Radnice by je chtěla zbořit, jako to už v minulosti udělala. Má připravený projekt ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj. Obecně lze říci, že její počínání může rozhýbat situaci kolem roky prázdných a zničených paneláků kdekoliv v zemi s nedohledatelnými nebo problematickými majiteli.
V případě Litvínova jde třeba o Rusy, Izraelce, Ukrajince, různé realitky a spekulanty, vlastnická struktura je komplikovaná. Dosud měla radnice za to, že jí ministerstvo pro místní rozvoj umožní čerpat peníze z dotačního programu s názvem Systémová podpora obnovy Janova, jenž resort plánoval spustit během roku 2026 a který by trval čtyři roky. Litvínovu by na něj MMR uvolnilo asi 10 milionů korun a přímo město by se podílelo částkou 2,5 milionu.
Z částky by se platilo zbourání vybydlených domů, dále třeba koordinátor aktivit zdejších společenství vlastníků, vše by jednoduše směřovalo k vykoupení nebo ještě lépe vyvlastnění bytů.
Jenomže program aktuálně stoplo ministerstvo financí. Asi se nerozjede. „Program nebyl schválen kvůli navržené nízké spoluúčasti příjemce, dostatečné finanční kapacitě města Litvínov a zejména kvůli skutečnosti, že danou problematiku lze řešit na úrovni krajské a městské samosprávy bez nutnosti zapojení státu,“ sdělila Šárka Pavlasová z tiskového oddělení ministerstva financí.
|
Třetina lidí, kteří žijí v ghettech, je v Ústeckém kraji
Jenže tady nejde jen o peníze, radnice Litvínova by sama asi další prostředky i našla, tady jde o úzkou spolupráci mezi státem a městem. Radnice potřebuje, aby za ní ministerští úředníci stáli, aby jim nemusela neustále zdůvodňovat každý krok nebo půlkrok xkrát, aby resorty rozuměly tomu, co a jak dělá, a aby v neposlední řadě třeba poslanci upravili zákony potřebné k tomu, aby nedohledatelní vlastníci vybydlených nemovitostí mohli být zbaveni práv. Za pět deset let se místní nechtějí soudit třeba s Rusem, který v Litvínově nikdy nebyl a snad ani neví, že jeho „investiční“ byt už dávno nemá okna a nikdo v něm roky nežije.
V minulosti už město nechalo čtyři paneláky zbourat, tam to bylo jednoduché, měly jednoho vlastníka, radnice je vykoupila. Teď se chystala na větší akci proti řadě majitelů. V lokalitě žije spousta lidí v bídě a špíně. Radnice se snaží zajistit lepší podmínky. Místo zničených domů by mohly být parky nebo hřiště, město ale skutečně potřebuje pomoc státu.
Je však možné, že nevzdělaní, migrující a chudí žijící v ghettech určitým politikům vyhovují. Dá se s nimi totiž mnohem lépe manipulovat.