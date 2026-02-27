Ghetto Janov potřebuje pomoc, ta zatím nepřichází. Některým politikům tento stav vyhovuje

Jan Veselý
Glosa   15:00
Kdysi byl synonymem bídy, obchodu s chudobou, ale i schopností místních vybydlet a zničit kdeco. Chanov – nechvalně proslulé mostecké sídliště. Už to neplatí, z Chanova řada lidí odešla a situace se tu dost zlepšila i díky zdejší radnici. Mizerný primát převzal litvínovský Janov, se zhruba pěti tisíci obyvateli největší ghetto v Česku. No, pěti tisíci...
Nikdo vlastně neví, kolik lidí tu je, a ne proto, že bychom do Janova buď počítali, nebo nepočítali takzvaný starý Janov, klidnější čtvrť. My však jednoduše nevíme, kolik lidí majitelé bůhvíodkud do paneláků sestěhovávají, kolik z nich vyhazují. Rodiny tu neustále migrují sem a tam, majitelé bytů a domů se mění.

Slovo ghetto je namístě, jde o převážně romské sídliště. Do některých paneláků byste nevstoupili ani za nic, vždyť i zdejší rodiny, často zničené drogami, některým domům přezdívají prasečáky. Když přijdete blíž k stále otevřeným a různě počmáraným vchodovým dveřím, přes nos vás zcela jistě praští divný zápach, vstoupit by se odvážil pravděpodobně jen hodně otrlý, anebo zdrogovaný. Mnohé rodiny tu žijí v zoufalých podmínkách, od majitelů bytů nemají často ani smlouvy.

Pavel navštívil největší ghetto. To je kára, obdivovaly děti prezidentské auto

Šest paneláků je úplně prázdných, vybydlených, zničených. Radnice by je chtěla zbořit, jako to už v minulosti udělala. Má připravený projekt ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj. Obecně lze říci, že její počínání může rozhýbat situaci kolem roky prázdných a zničených paneláků kdekoliv v zemi s nedohledatelnými nebo problematickými majiteli.

V případě Litvínova jde třeba o Rusy, Izraelce, Ukrajince, různé realitky a spekulanty, vlastnická struktura je komplikovaná. Dosud měla radnice za to, že jí ministerstvo pro místní rozvoj umožní čerpat peníze z dotačního programu s názvem Systémová podpora obnovy Janova, jenž resort plánoval spustit během roku 2026 a který by trval čtyři roky. Litvínovu by na něj MMR uvolnilo asi 10 milionů korun a přímo město by se podílelo částkou 2,5 milionu.

Z částky by se platilo zbourání vybydlených domů, dále třeba koordinátor aktivit zdejších společenství vlastníků, vše by jednoduše směřovalo k vykoupení nebo ještě lépe vyvlastnění bytů.

Jenomže program aktuálně stoplo ministerstvo financí. Asi se nerozjede. „Program nebyl schválen kvůli navržené nízké spoluúčasti příjemce, dostatečné finanční kapacitě města Litvínov a zejména kvůli skutečnosti, že danou problematiku lze řešit na úrovni krajské a městské samosprávy bez nutnosti zapojení státu,“ sdělila Šárka Pavlasová z tiskového oddělení ministerstva financí.

Třetina lidí, kteří žijí v ghettech, je v Ústeckém kraji

Jenže tady nejde jen o peníze, radnice Litvínova by sama asi další prostředky i našla, tady jde o úzkou spolupráci mezi státem a městem. Radnice potřebuje, aby za ní ministerští úředníci stáli, aby jim nemusela neustále zdůvodňovat každý krok nebo půlkrok xkrát, aby resorty rozuměly tomu, co a jak dělá, a aby v neposlední řadě třeba poslanci upravili zákony potřebné k tomu, aby nedohledatelní vlastníci vybydlených nemovitostí mohli být zbaveni práv. Za pět deset let se místní nechtějí soudit třeba s Rusem, který v Litvínově nikdy nebyl a snad ani neví, že jeho „investiční“ byt už dávno nemá okna a nikdo v něm roky nežije.

V minulosti už město nechalo čtyři paneláky zbourat, tam to bylo jednoduché, měly jednoho vlastníka, radnice je vykoupila. Teď se chystala na větší akci proti řadě majitelů. V lokalitě žije spousta lidí v bídě a špíně. Radnice se snaží zajistit lepší podmínky. Místo zničených domů by mohly být parky nebo hřiště, město ale skutečně potřebuje pomoc státu.

Je však možné, že nevzdělaní, migrující a chudí žijící v ghettech určitým politikům vyhovují. Dá se s nimi totiž mnohem lépe manipulovat.

