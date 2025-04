Třísté narozeniny Giacoma Girolama Casanovy

Nejprve ke jménu: italské „casa n(u)ova“ znamená česky „nový dům“ (s obráceným slovosledem), takže nejbližší české existující příjmení k italskému „Casanova“ (v italské výslovnosti [kaza’nova], s přízvukem na předposlední slabice) by zřejmě bylo „Novodomský“. „Giacomo“ je ekvivalentem českého „Jakub“ a „Girolamo“ odpovídá našemu „Jeroným“ (a slovenskému „Jarolím“). Občas se mylně uvádí, že Casanovova křestní jména zněla „Giovanni Giacomo“ – to je podivný lapsus, vzniklý snad z nějakého smísení Casanovy s jeho současníkem Jeanem-Jacquesem Rousseauem.

Při vyslovení jména „Casanova“ se asi každému vybaví představa řemeslného svůdce žen (a údajně snad i pohlednějších mužů, o dalších pohlavích nemluvě), která vedla až k tomu, že se v mnoha jazycích jeho příjmení stalo synonymem takových slov jako – vyberu-li jen z těch společensky přijatelnějších – „sukničkář“, „Don Juan“ či „Modrovous“.

Na druhou stranu o jeho galantních dobrodružstvích víme jen z jeho pamětí, takže… jen Pán Bůh ví, jak to doopravdy bylo. Skutečný gentleman by se o takových záležitostech snad spíše nezmiňoval, jednak kvůli diskrétnosti, a jednak a hlavně kvůli tomu, že by nepociťoval potřebu se s nimi chlubit – tu má spíše jen ten, kdo si takovým způsobem musí kompenzovat výrazně střízlivější realitu: psychologicky celou věc skvěle popisuje Karel Čapek ve svých Apokryfech, kde píše o Donu Juanovi.

Objektivně doloženy jsou naopak Casanovovy zájmy v oborech výrazně střízlivějších, jako je filozofie, právo, teologie a další, a to včetně matematiky – Casanova se velmi dobře vyznal zejména ve statistice a teorii hazardních her (jejichž provozováním se ostatně částečně živil), a to dokonce natolik, že mu v r. 1757 Francie svěřila založení a organizaci francouzské státní loterie, jejíž výtěžek pomohl stabilizovat státní finance a umožnil realizaci důležitých veřejných projektů (a kromě finančního přínosu také loterie přinesla Francii nový nástroj pro rozptýlení stále nespokojenějšího obyvatelstva, byť revolučnímu výbuchu o cca 30 let později samozřejmě nezabránila).

Kromě statistiky se Casanova v oblasti matematiky zabýval i geometrií, jak o tom svědčí jeho spisy Corollaire à la duplication de l’hexaèdre a Démonstration géometrique de la duplication du cube, jejichž názvy snad není potřeba překládat.

Za závěrečnou zmínku stojí i fakt, že Casanovovo bohaté curriculum vitae se stalo inspirací pro řadu literárních a filmových děl. Zvláštní postavení mezi nimi má stejnojmenný film Federica Felliniho – pro nás Čechy přinejmenším proto, že v něm Casanova na svých cestách přichází do cikánského tábora, jehož obyvatelé velmi překvapivě (a nesrozumitelně pro italského diváka) mluví obecnou češtinou: ve filmu tak zazní (mj.) volání „Žádnej had se neumí kroutit jako krásná Hendéka. Obdivujte, jak vohýbá svý kosti!“.

Fellini zde totiž směšuje Čechy s kočovníky, kteří byvše za husitských válek jako příliš vlažní křesťané vyhnáni ze zemí Království českého svědomitějšími Kristovými vyznavači odpovídali ve Francii na otázku, jaká je jejich vlast, že je to „Bohême“, čímž vznikl částečně dodnes trvající zmatek, kdy francouzština stejným – byť již poněkud zastaralým – výrazem „Bohémien“ označuje jak Čechy (pro něž má ovšem i modernější slovo „Tchèque“), tak Romy. Odvozeno od toho je i slovo „bohéma“ označující přeneseně osoby s málo spořádaným životním stylem.