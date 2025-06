Dvě gigafactory už Česko prošvihlo, tak snad to napotřetí vyjde

Sídlo společnosti České Radiokomunikace a.s. (28. března 2024) | foto: ČTK

Měl by přinést nové investice, odborné kapacity i celkový technologický přínos české ekonomice, jak prohlásil ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

Což o to, síť AI gigafactory podpořená miliardami eur z evropských peněz jistě má potenciál pomoci Evropě zlepšit konkurenceschopnost vůči zbytku světa. (Byť jí již o dost ujíždí vlak ve srovnání s USA nebo Čínou). A Česko má poměrně dobré podmínky pro podobný projekt, který by nás posunul do centra dění v rámci digitální ekonomiky.

Jen je nutno podotknout, že již dvakrát se Česká republika měla stát lokalitou pro gigafactory a ani jednou to nevyšlo.

Složitá byrokracie a dlouhé rozhodovací procesy

Zhruba před třemi lety se začalo hovořit o tom, že by u nás postavil gigafactory koncern Volkswagen, který plánoval postavit obří elektrárnu na baterie pro rozvoj elektromobility. Nicméně vývoj situace na trhu, kdy větší expanze elektromobilů naráží na vysoké náklady a zejména levnější čínskou konkurenci, přiměla Volkswagen v listopadu 2023 odložit plán na neurčito.

A vzhledem k dalšímu vývoji na trhu, kdy se německý koncern bude muset kromě silné čínské konkurence popasovat i s dovozními cly, která má v plánu americký prezident Donald Trump (USA začaly od 3. dubna vybírat 25procentní clo u dovozu automobilů, od 3. května pak v USA vstoupilo v platnost rovněž 25procentní clo na dovoz některých automobilových dílů), celá EU nyní s obavami vyhlíží datum 9. července, dokdy Trump odložil 50procentní cla na dovoz zboží z EU.

Další gigafactory u nás plánoval v obdobném období jako VW vybudovat americký softwarový gigant Microsoft. Investice ve výši 5,5 miliardy korun měla směřovat na vznik obřího datového centra, pro které dokonce již v roce 2022 koupila za 1,5 miliardy korun pozemek. „Zabijákem“ této ambiciózní investice, která nás mohla také posunout v digitální ekonomice o mílové kroky kupředu, se stala složitá byrokracie a dlouhé rozhodovací procesy. Hlavně tedy nejasnosti kolem územního plánu, dlouhé stavební řízení nebo energetická situace. I proto Microsoft dal přednost Skandinávii, kde může pro pohon datacentra využít levnější bezemisní zdroje elektřiny.

Určitou útěchou pro Česko může být, že nějaké investice u nás softwarová společnost udělá, byť půjde ve srovnání s datacentrem o drobné. Naplánoval rozšířit svoje vývojové centrum v Praze, které je největší v Evropě. „Více než tisíc našich inženýrů ve vývojovém centru Microsoftu bude základním kamenem naší ambice učinit z Prahy hlavní město umělé inteligence ve střední Evropě,“ řekl před rokem Brad Smith, místopředseda představenstva a prezident společnosti Microsoft s tím, že mají dalších 200 otevřených pozic.

Letos však tento globální gigant také dohnaly ekonomické podmínky na trhu, takže přikročil k propouštění po celém světě (podobně jako další technologické podniky). Nicméně při tomto kroku deklaroval, že se chce více přeorientovat právě na oblast AI, což by českému vývojovému centru nemělo (snad) uškodit.

Jiné prohry

Nicméně tato dvě gigafactorová česká fiaska by měla být pro nás dostatečným varováním, aby se nový projekt AI gigafactory nezavršil – podobně jako u Járy Cimrmana – v historický triptych o slavných prohrách. Na rozdíl od Cimrmana, který na toto téma vytvořil živé obrazy k prohraným bitvám (Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a „Sedláci u Chlumce“), by se tentokrát jednalo o prohry obřích technologických projektů, které k nám mohly nasměrovat moderní know-how a obří finanční investice…

Autor je šéfredaktorem ekonomického online magazínu Peak.cz