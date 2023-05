Železná lady Blízkého východu. Golda Meierová položila základy izraelského státu

Na svět přišla v Kyjevě jako Golda Mabovyčová. Z jejích sedmi sourozenců pět zemřelo, dospělého věku se dožily jen dvě sestry. Rodina před chudobou a pogromy v roce 1906 uprchla do USA. Mladá Golda v nové vlasti díky výjimečným organizačním schopnostem a zájmu o politiku vyčnívala z řad svých vrstevníků. Ve čtrnácti letech jí matka Blume našla ženicha, jenže Golda se vdávat nechtěla, utekla ke své sestře do Denveru a domů do Milwaukee se vrátila až po roce. Chodila na vyšší školu pedagogickou, ale nikdy neučila. Zato se stala významnou osobností mládežnického sionistického hnutí.