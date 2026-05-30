Chystá se Google zničit otevřenost Androidu? Co to pro vás bude znamenat

Od 30. září 2026 začne Google v Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku vyžadovat, aby aplikace instalované a aktualizované na certifikovaných androidových zařízeních pocházely od ověřeného vývojáře. Od roku 2027 chce tento režim rozšiřovat globálně. Tedy ve všech zemích.
Netýká se to Google Play, ale aplikací z webu, alternativních obchodů a přímé instalace APK (aplikační balíčky). Neověřené aplikace nepůjde běžnou cestou instalovat ani aktualizovat, byť zůstanou dvě únikové cesty: ADB a takzvaný pokročilý režim pro zkušené uživatele.
Tohle vše je vlastně „zákaz sideloadingu“ a zároveň zpřísnění kontroly nad aplikacemi, které do telefonů a tabletů bude možné dostat přes Google Play. V aktuální podobě je totiž do Androidu možné snadno dostat jakoukoliv aplikaci, která nepřichází přes Google (Play). Uživatel je pouze varován a vývojář takovéto aplikace nemusí být registrován u Google.
Co přesně Google chystá
Novinka je Android Developer Verification, tedy ověření vývojáře pro Android. Každá aplikace, aby ji bylo možné dostat na Android, musí být od vývojáře, který se nechal u Google ověřit, zaregistroval si aplikaci (názvy balíčků, konkrétně). A to mimo klasické Google Play, kde už teď samozřejmě Google vývojáře ověřuje, aplikace kontroluje a případně škodlivé a problematické aplikace i vývojáře odstraňuje.
Plné ověření mimo Google Play proběhne přes novou Android Developer Console. Vývojář má dodat mimo jiné právní jméno, adresu, soukromý e-mail a telefon, případně úřední doklad totožnosti nebo doklad o adrese. Firmy ještě dodají další informace. Samotné aplikace pak registruje a doplní o certifikáty.
Plná distribuce mimo Google Play má stát jednorázově 25 dolarů, podobně jako vývojářský účet pro Google Play. S výjimkami bez placení a s méně přísným ověřením pro studenty, hobby vývojáře a neveřejné produkty.
Co to spíš není
Některé zdroje, jako například Keep Android Open, zdůrazňují, že Google od září 2026 potichu zablokuje každou aplikaci, jejíž vývojář se nezaregistroval, nepodepsal smlouvu, nezaplatil a nepředložil úřední doklad totožnosti.
Reálně je to trochu jinak. Nejprve si to Google začne zkoušet ve výše uvedené čtveřici zemí, o rok později to chce rozšířit celosvětově. Takže ano, nakonec půjde o všechny telefony s Google službami. Neověřenou aplikaci půjde ale instalovat, viz zmínka o využití ADB a pokročilého vývojářského režimu. S podstatným háčkem, instalace přes aktivaci vývojářského režimu bude doprovázena čekáním 24 hodin, než se aplikace do telefonu bude moci dostat.
Není to tedy plné znemožnění. Ale co to zcela určitě je, zásadní zkomplikování instalace libovolné aplikace na doposud otevřený systém.
Apple je uzavřenější
Apple je v tomhle pořád přísnější. Na iPhonu mimo EU uživatel běžně nemůže jen stáhnout instalační soubor z webu a nainstalovat ho podobně jako APK na Androidu.
V EU Apple po tlaku Digital Markets Actu povolil alternativní tržiště a webovou distribuci, ale nejde o volnou instalaci. Aplikace stále musí projít notarizací, alternativní tržiště se přidávají přes App Store Connect a u webové distribuce Apple stanovuje přísné podmínky, včetně dvouleté historie v Apple Developer Programu a více než milionu prvních ročních instalací v EU v předchozím roce.
Android se tak začíná posouvat směrem k applovskému modelu, ve kterém už nestačí rozhodnutí uživatele, protože mezi uživatele a aplikaci vstupuje centrální ověření platformy. U Applu je to dlouhodobý princip. U Androidu je to změna identity systému.
Proč to Google dělá
Bezpečnost. A nutno dodat, že otevřenost Androidu je něco, co nahrává podvodníkům a autorům škodlivých aplikací.
V srpnu 2025 Google psal, že u aplikací instalovaných z internetu vidí více než padesátkrát víc malwaru než u aplikací z Google Play. V březnu 2026 už uváděl, že podle jeho analýzy je u sideloadovaných zdrojů malwaru více než devadesátkrát víc než v Google Play.
Android je masový systém, uživatelé instalují bankovní aplikace, peněženky, autentizační aplikace a nástroje s citlivými oprávněními. Google Play Protect už dnes skenuje aplikace bez ohledu na to, odkud pocházejí, a Google uvádí, že umí škodlivé aplikace najít, deaktivovat nebo odstranit. Ověření identity vývojáře může útočníkům zvýšit náklady, protože se hůře skrývají za sérií anonymních balíčků a jmen.
Realisticky? Google řeší reálný bezpečnostní problém prostředkem, který současně posiluje jeho kontrolu nad celým ekosystémem.
Proč se toho obávat
Může dojít k ukončení velmi užitečných projektů, zdroj aplikací, jako je například F-Droid. Ten se ostatně stal jedním z hlasitých kritiků. Oprávněně, protože nutnost, aby vývojáři mající aplikace v tomto „obchodu“, podstupovali registraci u Google, nejspíš povede ke konci F-Droidu.
Electronic Frontier Foundation oprávněně vidí větší problém v tom, že registr vývojářů mimo Google Play vytváří novou cestu, přes kterou mohou tlačit vlády, soudy, policie nebo autoritářské režimy.
Centrální registr mimo Google Play prostě ohrožuje konkurenci, soukromí, inovace a možnost distribuovat aplikace bez povolení dominantní platformy.
Není nezajímavé, že pro Evropu je tohle celé poměrně výbušné a důvodem je Digital Markets Act, tedy DMA. Ten má mimo jiné zabránit tomu, aby velcí gatekeepři omezovali instalaci a používání aplikací a obchodů třetích stran.
Zároveň ale připouští nezbytná a přiměřená opatření kvůli bezpečnosti a integritě. Právě v tom bude jádro sporu: zda je centrální registr vývojářů u Googlu přiměřené bezpečnostní opatření, nebo nová forma brány mimo Google Play.
Jak to dopadne na běžného uživatele?
Pro člověka, který instaluje jen z Google Play, se pravděpodobně skoro nic nezmění. Play vývojáři už většinou ověření absolvovali nebo mají velkou část údajů v systému Googlu. Google tvrdí, že pro většinu uživatelů má být změna neviditelná a je velmi pravděpodobné, že tomu tak bude.
Změna se dotkne lidí, kteří instalují APK z webu, používají alternativní obchody, zkoušejí aplikace od menších vývojářů, instalují open source nástroje, firemní nástroje mimo oficiální obchod nebo specializované aplikace, které se do Google Play nevejdou politicky, právně nebo obchodně.
Problém navíc nemusí nastat jen při první instalaci, ale i při aktualizaci. Tam to, prozatím, vypadá, že bude nutné podstupovat stejné postupy přes ADB a/nebo vývojářský režim pro každou aktualizaci.
Bezpečnostní plus pro běžného člověka je zřejmé. Méně podvodných APK, které se tváří jako bankovní aplikace, investiční aplikace nebo dopravce zásilky.
Občanské a tržní minus je méně viditelné, ale problematičtější: telefon bude víc připomínat zařízení, jehož pravidla se mění vzdáleně přes infrastrukturu platformy, nikoli jen věc, kterou si uživatel koupil a ovládá.