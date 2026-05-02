Devět z deseti odpovědí správně. Přesto může AI přehled Googlu chybovat ve velkém

Nešlo si toho nevšimnout. Google do vyhledávání přidal ještě před klasické seznamy nalezených věcí „AI overview“, AI přehledy, odpověď od umělé inteligence Gemini. Je to vlastně docela praktické, než hledat v desítkách až stovkách výsledků, máte vše podstatné stručně na první dobrou.
Jenže. Podle analýzy společnosti Oumi byly AI přehledy Googlu v testu na sadě SimpleQA správné zhruba v 91 % případů. TechRepublic z toho při použití dalších předpokladů dopočítává, že pokud by se AI přehledy zobrazovaly u poloviny z více než pěti bilionů ročních vyhledávání, mohlo by jít až o 225 miliard nepřesných nebo zavádějících shrnutí ročně. Je to ale modelový odhad, ne přímo naměřený počet chyb v reálném provozu.
Prostě i když AI přehled odpoví správně v devíti případech z deseti, při měřítku Googlu to pořád může znamenat obrovské množství chybných nebo zavádějících shrnutí. A ještě závažnější je, že i správná odpověď může být nepodložená zdroji, které Google uvádí.
Co je AI Overview / AI přehled
AI Overview je generované shrnutí přímo ve výsledcích vyhledávání. Objevuje se nad nebo mezi klasickými výsledky a snaží se odpovědět bez toho, aby člověk musel otevírat několik webů.
Vyhledávání přitom bylo dlouho hlavně rozcestník. AI přehled z něj dělá odpovídač. Je to pohodlné, ale mění to odpovědnost uživatele: člověk často přečte hotové shrnutí a už neklikne na původní zdroje. Neověří si.
Největší riziko je navíc kombinace sebevědomého tónu a pohodlí. Shrnutí vypadá hotově, přehledně a autoritativně. Jenže může být nepřesné, neúplné, vytržené z kontextu nebo podložené zdroji, které ve skutečnosti netvrdí to, co shrnutí říká.
Co vlastně můžete od AI přehledů dostat
- Nesprávnou odpověď – AI odpoví fakticky špatně: zamění osobu, rok, instituci, místo, zákon, dávkování, technický postup nebo aktuální stav. Což je nejvíce problematické v tom, že AI poskytne výmysly a je nutné je odhalit vlastní kontrolou a pílí.
- Nepodloženou odpověď – odpověď může být správná, ale zdroje, které k ní Google uvádí, dané tvrzení nepotvrzují. Což je problém z hlediska důvěry. Uživatel má pocit, že odpověď má oporu, ale ve skutečnosti ji z uvedených zdrojů neověří.
Je podstatné nekontrolovat jen to, zda AI přehled má odkazy. Je nutné kontrolovat, zda odkazované stránky skutečně tvrdí totéž.
Výsledky se navíc mohou lišit podle země, jazyka, přihlášení, zařízení a času. Český uživatel nemusí vidět totéž co americký uživatel.
Co na to Google?
Google dlouhodobě tvrdí, že AI přehledy nejsou obyčejný chatbot, ale generované odpovědi napojené na vyhledávání, ranking (umístění ve vyhledávání) a odkazy. Zároveň v nápovědě uvádí, že AI odpovědi mohou obsahovat chyby, a doporučuje důležité informace ověřovat na více místech.
Takže i sám Google připouští, že AI přehledy mohou dělat chyby a doporučuje kontrolovat důležité informace ve více zdrojích. Problém je, že funkci nelze jednoduše vypnout v nastavení. Lze použít filtr „Web“, který zobrazí klasické textové odkazy bez některých vyhledávacích funkcí.
Nutno dodat, že Google odmítá výše uvedené závěry Oumi jako metodicky problematické a argumentuje, že AI přehledy mají odkazy a mají pomáhat s komplexními dotazy.
Ve skutečnosti to ale nic nemění na tom, že nově je nutné stávající i nové generace uživatelů učit, že AI přehledy v Googlu mohou být ještě méně spolehlivé než klasické vyhledávání.
Celé je to ještě problematičtější v tom, že u klasického chatbotu (ChatGPT, Grok, Copilot, Gemini, Claude atd.) uživatel často ví, že „mluví s AI“. U Googlu je AI přehled součástí vyhledávání, které si lidé dlouhodobě spojují s ověřováním informací.
Přehled je navíc nahoře, opticky dominantní a odkazy působí jako důkaz. Jenže člověk má menší motivaci rozkliknout zdroje.
Co podstatné si z toho odnést?
AI přehled ve vyhledávání berte jako rychlou nápovědu, ne jako zdroj pravdy. U všeho důležitého rozklikněte zdroje, ověřte datum, najděte alespoň jeden nezávislý a důvěryhodný zdroj a u zdraví, práva, financí nebo bezpečnosti se na AI shrnutí samo o sobě nikdy nespoléhejte.
Problém je, že stejně jako doteď lidé prostě brali „co je psáno, to je dáno“ a „bylo to na internetu, tak je to pravda“, tak budou brát i přehled od AI a slepě věřit jakémukoliv nesmyslu či nepřesnosti, kterou tam uvidí.
AI přehled tak může stačit pro orientaci, ale nestačí pro rozhodování ve věcech jako třeba zdraví, diagnóza, dávkování léků, právo, smlouvy, úřady, finance, investice, aktuální zprávy, citace konkrétních lidí, lokální informace, otevírací doby, ceny, ale třeba i technické příkazy.
Ať tak či onak, AI přehledy nejsou samy o sobě špatně. Problém je, když je čteme jako hotovou pravdu. U nenáročných dotazů mohou ušetřit čas. U důležitých věcí je ale nutné vrátit se k základnímu pravidlu internetu: ověřovat zdroje, datum a kontext. AI vám může ukázat směr. Rozhodnutí ale nedělejte podle shrnutí, které jste si neověřili.
Jak ověřovat AI přehled v praxi
- Rozkliknout zdroje, nejen zkontrolovat, že tam odkazy jsou. Otevřít je a ověřit, zda opravdu podporují konkrétní tvrzení.
- Hledat primární zdroj. Takže například u zákonů úřad, u firem oficiální web, u statistik původní výzkum, u zdraví odbornou instituci nebo lékařský zdroj.
- Hodně podstatné nově je i kontrolovat datum. AI přehled může míchat starý a nový stav. U zákonů, cen, verzí aplikací, modelů zařízení a aktuálních událostí je datum klíčové.
- Užitečné může být, že s AI přehledem si můžete začít „povídat“ jako s klasickým chatbotem a můžete ho tak potrápit dalšími ověřovacími dotazy. Případně na to dbát už při tvorbě „vyhledávacího dotazu“. Vhodné dodatky mohou být například tyto: „oficiální zdroj…“, „2026…“, „kritika…“, „metodika…“
- Výše už zaznělo, že můžete použít klasické výsledky, tedy pokračovat ve zkoumání výsledků pod AI přehledem.
AI přehledy mají i jiné dopady
Měli byste vědět, že je tu i jeden další nepříjemný dopad existence AI přehledů, který dost potvrzuje výše uvedené úvahy o tom, že lidem předložené závěry od AI prostě budou stačit.
Tím, že AI přehled může odpovědět přímo ve vyhledávání, uživatel pak už nemusí kliknout na web, který informaci vytvořil.
Což vede k dalšímu snížení návštěvnosti původních webů a média ztrácejí významnou část čtenářů a tím i příjmů. Z původního článku se stane jen vstup pro cizí shrnutí.
Google argumentuje, že AI přehledy mohou posílat kvalitnější návštěvy a odkazy jsou viditelné. Studie chování uživatelů ale ukazují, že lidé po zobrazení AI shrnutí klikají méně než u klasických výsledků.