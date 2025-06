Zásadní změna? Web, jak ho známe, možná nepřežije umělou inteligenci v Googlu

Proč zásadní? Vlastně je to snadné. Existence webu, jak ho známe, je závislá na tom, že existují vyhledávače (Google, Seznam, DuckDuckGo, Bing atd.), které umožňují někomu najít odpověď, tedy do vyhledávače napsat stručně, co hledá a v poskytnutých výsledcích najít odkaz na web, kde se o dané věci píše či mluví.

Google má přitom ve vyhledávání zásadní pozici, drtivá většina vyhledávání jde právě přes něj. Ať už přímo, nebo třeba z prohlížečů či mobilních aplikací. Je tak podstatným nástrojem pro přivádění návštěvnosti pro miliony webů. Ať už médií (jako třeba právě Lidové noviny), blogů či e-shopů. Návštěvnost se přitom prakticky rovná příjmy, takže jakékoliv propady v návštěvnosti přinášejí problém.

S příchodem umělých inteligencí, chatovacích botů, začalo být zřejmé, že se lidé budou více a více ptát právě AI na to, co hledají a klasické vyhledávání tak, jak fungovalo doposud, se bude muset proměnit. Samotné chatboty navíc získaly schopnost vyhledávat (v ChatGPT si o to stačí říct při zahájení chatu) nebo se přímo specializovaly na hledání (Perplexity).

AI Overviews (přehled) v Google

Google AI Overviews představují zásadní změnu paradigmatu ve způsobu, jakým uživatelé přistupují k informacím na internetu - generuje odpovědi od AI přímo ve výsledcích vyhledávání a tradiční seznam nalezených odkazů odsouvá do pozadí.

Zatímco Google tvrdí, že AI Overviews zvyšují celkový provoz na webových stránkách, nezávislé analýzy ukazují opačný trend - významný nárůst vyhledávání, kdy uživatelé získají odpověď přímo od AI bez nutnosti kliknout na jakýkoliv web.

Vyzkoušet si to můžete ostatně sami, stačí do Google zadat, co chcete, a ve většině případů už uvidíte novou podobu. Přehled od AI, u kterého vám velmi rychle bude jasné, že vlastně už moc nikam dál nepotřebujete klikat. Byť, to je důležité zdůraznit, můžete. AI uvádí zdroje, takže pokud chcete něco víc, můžete pokračovat dál. Málokdo to ale udělá.

V některých případech se AI přehled nezobrazí, ale často se tomu dá pomoci. Například místo doposud běžného „Nejčtenější české internetové noviny“ položit dotaz, tedy „jaké jsou nejčtenější české internetové noviny?“.

AI ani Google ale bez obsahu nefungují

Celé je to komplikované, to, že AI jsou „tak chytré“, jako jsou, je dáno tím, že se dokázaly naučit z milionů zdrojů. Stejně tak Google vyhledává jenom díky tomu, že informace z milionů webů načetl a načítá a dokáže v nich velmi rychle najít relevantní odkazy.

Příklad, zeptejte se: Kolikrát byl Petr Pavel, prezident Česka, ženatý a jak se jmenuje jeho poslední žena.

Dostanete stručnou odpověď, která využívá jako zdroj Wikipedii.

V tomto případě ještě možná půjdete na citovanou Wikipedii pro další informace, ale možná také ne. Citovaný web ale může na návštěvnosti být závislý, tedy potřebovat ji pro zajištění příjmů (zpravidla z reklamy, ale také třeba od platících uživatelů).

Příklad: Kdy skončily tištěné Lidové noviny?

V tomto příkladu dostanete jasnou konkrétní odpověď. Tištěné vydání Lidových novin skončilo 31. srpna 2024. Doplněnou o nenápadný symbol odkazu, který ale vůbec odkazem není a jen upozorňuje na rámeček vpravo. AI zde cituje opět z Wikipedie a z Lidovky.cz. Ale když sjedete níže, zjistíte, že na toto téma je k dispozici mnohem více článků, které možná stojí za přečtení.

Celé je to tak trochu začátek konce, nebo alespoň zásadní změny. Čím méně návštěvnosti weby budou mít, tím méně jich bude existovat a začnou zanikat. Budou také tvořit méně a méně obsahu, takže Google a umělé inteligence vůbec se nebudou mít odkud učit nové (ale i starší) věci.

Celé to bude mít nějaký dlouhodobější vývoj. Stejně jako doposud weby optimalizovaly pro vyhledávače (SEO, Search Engine Optimization), budou se muset naučit optimalizovat pro AI vyhledávání. S jednou podstatnou změnou, že AI ve vyhledávání bude tak jako tak přivádět méně návštěvnosti. Budou se tak hledat nové cesty, jak do obsahu zahrnout prvky, které uživatele budou více motivovat k návštěvě webu.

AI přehledy nefungují navíc vždy, když se zeptáte „Jakou novou přezdívku má Donald Trump a proč?“, zobrazí se jen klasické vyhledávání. Stejně tak na „Proč skončil Elon Musk ve vládě Donalda Trumpa?“

Můžete věřit AI ve vyhledávání?

Když jsem nedávno hledal v Google informaci o tom, co dělá dlouhé držení tlačítka temp na pračce, použil jsem přesné označení modelu pračky. A přesto AI Overview vrátila odpověď týkající se trouby stejného výrobce.

Sám Google ostatně pod AI přehledem varuje: „Odpovědi od AI mohou obsahovat chyby.“ A je nutné to brát v potaz. Stejně jako doposud bylo nutné brát v potaz to, že výsledky nalezené v Google nejsou automaticky správné, korektní.

Komplikovanější ale je, že sami uživatelé, kteří už teď měli potíže rozpoznat, co je pravda a co lež, budou prostě odpovědi AI brát jako platné, aniž by cokoliv prověřovali.

Jednou z vlastností AI (současných velkých jazykových modelů/LLM, chatbotů) je, že tzv. „halucinují“. Dalo by se říci, že si vymýšlí, nebo také že prostě chybují. Nejsou neomylné. Což bude platit i pro AI přehledy ve vyhledávačích.

Příklad: Proč je Země plochá?

Odpověď je v tuto chvíli správná, občas je od AI a občas klasická, tedy vysvětlení o nepravdivé hypotéze, zdrojované Wikipedii. V budoucnu ale lehce může AI začít tvrdit něco zcela jiného.

Významným rizikem AI přehledů je (další) koncentrace kontroly nad informacemi do rukou jediné společnosti - Google. AI přebírá kontrolu nad tím, co a od koho se zobrazí. To nutí znovu si položit otázku: Co lidem ve skutečnosti říkáme? A jaký to má pro ně význam?

Pokud se AI Overview stane primárním zdrojem informací pro většinu uživatelů, může dojít k zužování spektra dostupných perspektiv a zdrojů. Uživatelé mohou ztratit návyk ověřovat informace z více nezávislých zdrojů a spoléhat se výhradně na AI-generované shrnutí.

Příklad: are we alone in universe? paradoxně odpoví, že „An AI Overview is not available for this search“.

Když do vyhledávání v Google napíšete „google ai overviews errors“, najdete hodně velmi zábavných omylů, kterými se AI přehledy již stihly představit. Prakticky všechny už jsou napraveny. Ale jisté je, že se budou objevovat další a další.

Hrozba pro ekosystém

Pokles organické návštěvnosti má přímé ekonomické dopady na vydavatele obsahu. Weby, které se spoléhají na reklamní příjmy generované z organické (přirozené, tedy neplacené) návštěvnosti, čelí snížení příjmů. Což může vést k významnému přeskupení sil na internetu. Menší a specializované weby mohou mít problém udržet udržitelnost, zatímco větší platformy s diverzifikovanými příjmy mohou lépe překonat přechodné období.

Pokud budou weby přicházet o návštěvnost kvůli AI přehledům, může to paradoxně vést ke snížení kvality a množství původního obsahu na internetu. Pokud se tvůrcům obsahu nevyplatí investovat do kvalitního výzkumu a psaní, může dojít k poklesu kvality zdrojů, ze kterých AI čerpá informace.

Příklad: Jak stará je generace D

AI vrací poněkud zmatenou odpověď „Generace D, též známá jako generace Alfa“. Není, Gen D pro označení generací ještě není používáno.

Na druhou stranu může dojít k pozitivnímu vývojovému tlaku - weby budou muset poskytovat přidanou hodnotu nad rámec základních informací, aby uživatele motivovaly k návštěvě. To může vést k vytváření hlubších analýz, interaktivních nástrojů a více personalizovaného obsahu.

Pokud se organická návštěvnost stane méně důležitou, weby mohou hledat nové způsoby, jak oslovit uživatele - například prostřednictvím sociálních médií, newsletterů, nebo mobilních aplikací.

Dlouhodobé důsledky této změny jsou stále nejisté, ale pravděpodobně povedou k zásadní transformaci internetového ekosystému.

Autor je internetový publicista