Ničit majetek že je výraz svobody a dobrodružství? Kdepak, je to sprosté vandalství

A copak asi tyhle čmáranice, které vyrobilo několik po sobě jdoucích umělců, jsou, jak je jen klasifikovat? Jsou to tagy, throw ups nebo snad pieces? Muraly, jak zní označení pro velkoformátové malby, to asi nebudou. Já stará konzerva ale vidím pouze sprosté vandalství na hony vzdálené jakékoliv kreativitě.

Pětadvacet na holou

Tento druh zábavy části mladší populace, i když někteří zastydlejší vandalové jsou i čtyřicátníci, se ale v poslední době nesnesitelně rozšířil a hyzdí centra historických měst. Městskou ani státní policii to zjevně vůbec nezajímá, proč taky, mnohem zajímavější příjem má z nadhánění špatně parkujících řidičů, což je v centru Prahy dobře vynášející činnost, přičemž zjištění hříšníka nedá žádnou práci. Koho zajímá, že za patovou situaci s parkováním může zase jen město svým opakovaně nesystémovým řešením parkování.

Ale zpět k vandalům, ono totiž chytit joudu, který sprejem čmárá po nově opravené fasádě, žádá vyvinout nějaké to fyzické úsilí, třeba pravidelnou policejní obchůzku. Prostě důsledně se na tuto trestnou činnost zaměřit a ono by to jistě své ovoce přineslo, takhle mají hoši volný prostor i za bílého dne.

Copak se asi děje v hlavince pitomečka, který cítí pnutí vzít sprej a jen tak čmárnout na právě opravenou secesní budovu školy. Tak složité duševní pochody nedokážu rozečíst, ale zato jsem si jistá, že kdyby měl zaplatit opravu a byl za svoje vandalství skutečně potrestaný třeba veřejnými pracemi nebo podmínkou, která by se v případě recidivy mohla změnit na trest nepodmíněný, možná by to pnutí nebylo tak silné.

Osobně bych navrhovala pětadvacet na holou, ale nežijeme ve středověku a tělesné tresty jsou zakázané. Jenže joudové mohou být v klidu, když je náhodou někdo chytne, je to naprostá výjimka a nejspíš proto, že byli hloupější a drzejší než ostatní.

Pomatenci a jejich čmáranice

V různých rozkladech na téma graffiti se lze dočíst, že ničení památek dává akcím těchto expertů punc dobrodružství. Zřejmě to tak je, jakkoliv je to směšné, ale už dávno je jasné, že se s těmito hledači dobrodružství na žádný pád nelze domluvit po dobrém.

Všechny způsoby, jak tuhle nelegální činnost dostat pod kontrolu, selhaly. Přesto se města snaží sprejerství stále legalizovat, budují speciální zóny, nabízejí různé plochy, ba dokonce si od již etablovaných umělců street artu objednávají díla. Jenže to je úplně jiná liga než výše zmínění vandalové, kteří jsou navíc ve své hlouposti a destrukci zarytí a nic s nimi nehne. A kromě toho nic neumí, jen čmárat a ještě jsou blbě nesmiřitelní.

K tomuto tvrzení lze čtenářstvu posloužit konkrétním případem, po opravě vlakové trati mezi Velkou Chuchlí a Radotínem pokryly zárubní zdi graffiti objednané od výtvarníků z Česka a Německa z ateliéru Malujemejinak. Rozhodnutí o provedení velkoformátových maleb bylo pochopitelně vedeno snahou zabránit poškození sanovaných zdí sprejery.

Muraly, které takto vznikly, mají výtvarnou hodnotu, vztahují se i k dané lokalitě, odkazují třeba ke geologickým nálezům v Barrandienu. Jenže čmáralové tohle neuznávají, podle nich jde zřejmě o odpudivou kolaboraci s establishmentem a tak je třeba řádně výtvory zrádců poničit.

Dnes jsou i tyto muraly leckde překryté hnusnými čmáranicemi. To už je taková absurdita, že k tomu není co dodat. A také důkaz, že primárně jde o ničení, které pomatenci vydávají za výraz svobodné vůle.