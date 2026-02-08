Šaty, na které se bolí dívat. Předávání hudebních cen Grammy byla módní tortura

Slavnostní večer v Los Angeles patřil především americké zpěvačce Chappell Roanové, která se na Grammy postarala svým úborem o pořádný rozruch. Hudebnice sice dorazila na červený koberec zahalena v dlouhém plášti, ten si ale vzápětí sundala a odhalila tak model, který návrhář Thierry Mugler navrhl už v roce 1998 – a který také možná měl zůstat navždy ukrytý v archivech. Zřejmě jsme se však dočkali časů, kdy je v pořádku toto dílo vynést.
|
Grammy za album roku má Bad Bunny, nejlepší píseň nazpívala Billie Eilish
Šlo o šaty z průhledného šifonu, které nominované interpretce hitu The Subway odhalovaly spodní prádlo. To je už klasika, která nikoho nepřekvapí, ale horní díl v podstatě neexistoval – nahradily jej kroužky uchycené v bradavkách slečny Roanové. Ač víme, že zpěvačka neměla skutečně propíchnutá prsa, a že kroužky probodávaly jen silikonové protézy, pohled na zdánlivě perforované bradavky, z nichž visí kus látky, může být pro slabší povahy nepříjemný stejně jako škrábání nehtama po tabuli.
Kdo okradl Heidi Klumovou?
Německá topmodelka Heidi Klumová musela být notně rozladěná, když jí zpěvačka Chappell Roan doslova sebrala vítr – tedy pozornost médií – z plachet. Klumová totiž dorazila v latexovém odlitku vlastního těla, který zdůrazňoval tvar jejího pozadí a prsou. Model byl po stranách stažen kovovými přezkami, které evokovaly svěrací kazajku.
Šaty od rakouské návrhářky Mariny Hoermansederové sama modelka okomentovala s tím, že jí nedovolovaly si sednout ani udělat normální krok. Někteří si tak z latexového outfitu na sociálních sítích utahovali – kvůli barvě ho přirovnávali k syrovému kuřeti a jiní poznamenali, že něco takového by si neoblékla ani Bianca Censori – s odkazem na loňské Grammy, kam Bianca dorazila kompletně nahá.
|
Nahá Bianca Censori zastínila předávání Grammy. Ať se Kanye West příště svlékne sám!
Ozdoba do obýváku
Ačkoliv Vogue rapperku Doechii a její módní volbu označil za „moderní bohyni“, nelze odolat srovnání tohoto řaseného modelu s napínacím gaučovým potahem s volány. Rapperka tak dorazila na Grammy v šatech z dílny Roberto Cavalli, které byly prý inspirované estetikou 90. a začátkem nultých let. „Špatné to časy“ napadne asi mnohé při pohledu na čtyřmetrovou vlečku se spoustou řasení. Plusové body nepřidala ani skromná oranžová podprsenka, ani hrstě blyštivých štrasových kamínků.
Čert vem dress code
Opozicí nejen vůči bradavkovému trendu, ale i jako tichá rebelie proti formálnímu dress codu, byla na Grammy jednadvacetiletá britská hudebnice Lola Youngová v teplákovce – konkrétně v teplákách a mikině z ateliéru Vivienne Westwood. Khaki odstín s potiskem dětských hraček připomínal maskáčový vzor a pohodlný outfit kontrastoval s bílou košilí a pruhovanou kravatou. Tím autorka hitu Messy naprosto utnula jakékoli debaty na téma, zda je v pořádku přijít na formální akci bez vázanky nebo v teniskách – nic už nevadí, už je všechno dovoleno.