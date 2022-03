Padne Green Deal a automobilkám se uleví? Nepravděpodobné

Vzhůru nohama je samozřejmě celá Evropa. Ta důsledky Ruského útoku na Ukrajinu řeší hned v několika rovinách: bezpečnostní (co když se válka přelije i do EU?), uprchlické (je potřeba se postarat o miliony lidí) a také řekněme ekonomicko-energetické (závislost na ruském plynu a ropě se ukázala být nepříjemná). A už se ozývají hlasy, že Zelená dohoda pro Evropu, tedy Green Deal a konkrétně třeba balíček opatření Fit for 55, jsou v podstatě jen cárem papíru, kterým se Evropa řídit nebude. A že by to mohlo výrazně ulevit automobilkám.