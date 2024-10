Otloukánek elektromobil a české čůrání proti větru

Nejbohatší a - kdo ví - třeba i nejmocnější Čech Daniel Křetínský vybudoval základy své říše na investicích do fosilních energií, a to zdaleka nejen doma. Fosilní elektrárny nakupoval všude, kde se jich chtěli zbavit.

Inovativní miliardáři jsou v žebříčku až za dalším fosilobaronem Tykačem a Ivo Lukačovič, který má být, jak jsem se onehdy dočetl na síti X, českou verzí Elona Muska, je mezi zdejšími boháči na hezkém 21. místě.

Přitom Elon Musk je, jak známo, symbolem ekonomiky inovativní, vzdělanostní, zeleně orientované, alternativně energetické. Nepochybně právě proto momentálně stojí v čele světového žebříčku největších boháčů právě on. A hned za něj se řadí další multiboháči ze stejného ranku. Fosilobaron se mezi ně nevetřel žádný.

Vypovídá ten rozdíl něco o jakémsi národním stereotypu, o tom, že raději dáváme přednost starým vyzkoušeným cestám před rizikem inovací, starému dobrému uhlí před čistou energetikou? Obávám se, že ano. Tvrdá data to sice nejsou, ale symboly ano.

Vlastně právě tohle mi přišlo nejpodstatnější v posledních Otázkách VM v České televizi, i když se tam mluvilo jen o trablích s elektromobily. Česko totiž patří k nejhlasitějším odpůrcům elektromobility v Evropě. A nevím o jiné zemi, v níž by dokázala protlačit svého reprezentanta do Evropského parlamentu strana, jejímž zásadním bodem programu je boj za co největší prostor pro spalovací motory, o odsunutí nástupu elektromobility co nejdál za obzor.

Jenže elektrická auta tu slouží především jako jacísi otloukánci, odnášejí to za celý ten Green Deal, za přesun k ekonomice závislé co nejmíň na fosilní energii. Jsou na tom jen o chlup líp než environmentální neziskovky. A ty jsou mnohými považovány za jakousi novodobou verzi komunistů, a nepochybně, kdyby jen mohly, uvalí na svět další totalitu, v níž pracovní lágry nahradí větrníkovými farmami a prvomájové průvody povinnou účastí na oslavách Dne země a festivalech LGBTQ.

Chápu, je těžké naučit se když už ne milovat, tak alespoň tolerovat elektromobily, natož Green Deal v zemi, v níž výroba aut se spalovacím motorem je asi to nejúspěšnější, co jsme v jedenadvacátém století dokázali, hned za výsledky českých tenistek na grand slamech a Ester Ledecké na sjezdovkách.

Jenže největší světové ekonomiky se tímhle směrem už před pár lety rozjely a pokoušet se na té dálnici místo plynulé jízdy brzdit se nápadně podobá čůrání proti větru. Kdo to zkoušel, chodil pak v kalhotách poskvrněných močí a taky po ní čpěl. Budeme-li bránit nástupu nízkouhlíkové ekonomiky a lpět na spalovacích motorech, jak to dosud předvádíme, budeme naštěstí čpět jen naftou a černí od mouru. Je to sice přijatelnější, ale jen o málo.