Green Deal, anebo migrace? Politici by si měli vybrat

Zelená dohoda pro Evropu, jejímž cílem je dosažení klimatické neutrality do roku 2050, představuje nutnou, nikoliv postačující podmínku pro to, abychom dokázali zabránit těm nejhorším scénářům dalšího vývoje klimatické krize.

Jaké jsou zhruba tyto scénáře, naznačuje například studie s názvem „Budoucnost lidské klimatické niky“, vypracované vědci působícími na předních univerzitách v Evropě, ve Spojených státech amerických a v Číně.

Podle ní by se při stávajícím tempu vypouštění emisí skleníkových plynů měl v budoucnu výrazně rozšířit výskyt oblastí s extrémně vysokou střední roční teplotou (více než 29 stupňů Celsia). Zatímco dnes tyto oblasti zabírají méně než jedno procento povrchu souše a lze je nalézt výhradně v saharském regionu, v průběhu příštích padesáti let by měly pokrývat téměř pětinu suchozemské pevniny.

Problémem je, že v souladu s existujícími scénáři by ve stejné oblasti měla žít přibližně třetina globální populace, čítající v té době přibližně tři a půl miliardy obyvatel. K tomu by s největší pravděpodobností nedošlo, protože podobné podmínky jsou dlouhodobě nesnesitelné, ať už z důvodu limitů fungování lidského organismu za vysokých teplot, anebo ztráty možnosti obživy vlivem opakované neúrody, respektive omezení potravinové produkce. Tito lidé by proto hledali útočiště v místech s příznivějšími podmínkami.

Zatímco v České republice máme dostatečné kapacity, abychom se za určitých podmínek dokázali vyrovnat alespoň s částí dopadů klimatické změny, pro jiné oblasti světa ale totéž neplatí. Nebudeme-li snižovat emise v souladu s našimi dřívějšími závazky, budeme pouze zvyšovat náklady na realizaci adaptačních opatření a současně přispívat ke zvyšování migračního tlaku.

Ten může uvést do pohybu takový počet uprchlíků, který by o několik řádů převyšoval rozsah poslední velké migrační krize v Evropě. Proto by si i politici měli vybrat, zdali jim je bližší odmítání Zelené dohody, anebo migrace ze zahraničí.

Autor je analytik Asociace pro mezinárodní otázky