I Green Deal má svou babylonskou věž. Inspirujeme se nejvyšším větrníkem světa?

Ten výraz jako by utvářel článek víry. Desítky let EU varuje před emisemi, ale když přijde na lámání chleba, náhle už nejde o bezemisní zdroje (třeba jaderné), ale o zdroje obnovitelné. Už se nemluví o jejich plusech a minusech, ale jen o tom, že OZE se budovat musí.
Fungují-li OZE jako článek víry, babylonskou věží té víry jsou obří větrníky. V těchto dnech byl dokončen nejvyšší větrník na světě. Stojí v Braniborsku u obce Schipkau (lužickosrbsky Šejkow), ne moc daleko od českých hranic. Pro nás je zajímavé, zda poslouží jako inspirace pro stavbu obřích větrníků v Česku.
Elektrárna vyšší než eiffelovka
Ta stavba je úctyhodným dílem techniky a lidského důmyslu. Pár informací pro srovnání. Do roku 2012 stála nejvyšší elektrárna u východoněmeckého Laasowa. Gondolu (náboj rotoru) měla ve výšce 160 metrů a lopatky rotoru dosahovaly do 205 metrů. Pak ji překonala jiná u bavorského Winnbergu (gondola ve 199 metrech, celková výška 285 metrů). Ale Schipkau je o ligu výše.
Jeho gondola sedí ve výši 300 metrů a lopatky rotoru dosahují do 365 metrů. To se bere jako celková výška elektrárny, jež bude mít výkon 3,8 MW, což stačí pro sedm tisíc domácností. Řekněme pro okresní město.
Mají se kvůli tomu lidé rozčilovat, že se jim krajina před očima mění k nepoznání? Záleží na tom, jak kde. U Schipkau jsou příměry k babylonské věži na místě. Celková výška elektrárny přesahuje výšku eiffelovky v Paříži a jen o tři metry zaostává za nejvyšší stavbou Německa – berlínskou televizní věží. Délka samotných lopatek přesahuje výšku rozhledny na Petříně.
Na webu čteme, že celková výška mohla překonat i 400 metrů, kdyby se použily stometrové lopatky. Leč použity nebyly, prý i z úcty ke zmíněné televizní věži a její výšce 368 metrů. Pro zajímavost. Elektrárnu zkonstruoval německý inženýr Horst Bendix, jenž se podílel i na stavbě zmíněné TV věže v Berlíně.
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V souboji s obřími větrníky. Chceme jistotu dotací z EU, nebo spíš uchovat krajinu?
Výroby jeho konstrukce se chopila drážďanská společnost GICON. A nechala se slyšet, že Německo má kapacitu pro tisíc podobných superobřích větrníků. Extrémní výška je technická výhoda. Čím je rotor výše, tím stálejší i silnější vítr, tím nižší náklady na vyrobenou elektřinu. V Lužici ty stavby ani nelikvidují původní krajinu, stojí totiž na místě bývalých povrchových dolů, teď rekultivovaných.
Fandíte technologiím, nebo přírodě?
Ale jak by to bylo u nás? Česko je pod tlakem Evropské komise, aby víc stavělo OZE. A málokoho v Bruselu zajímá, že naše větrné podmínky jsou hluboko za tím, čím disponuje Dánsko, Nizozemsko či Německo. Že u nás jsou větrné lokality hlavně na horách, v poměrech krajiny, kterou se snažíme uchovávat a opečovávat. Nejlépe bez přítomnosti obřích větrníků. A že kdyby se obří větrníky měly stavět na rekultivovaných areálech bývalých povrchových dolů, bylo by to ve srážkovém a větrném stínu Krušných hor.
Když se Motoristé chopili ministerstva životního prostředí, začali tím, že ořezali akcelerační zóny – oblasti, kde lze rychle a s úlevou v předpisech stavět OZE, navržené za Fialovy vlády. Kdyby je totiž úplně zrušili, Evropská komise by mohla zarazit dotace do Česka. Tak prosté to je při značném zjednodušení.
Může tak vznikat nová barikáda kulturní války. Na jedné straně mohou stát ti, kteří před pár dekádami sázeli na zelenou politiku a přírodu. Jenže teď vidí, že zelená politika se změnila ve fandění technologiím, Palestincům i masové migraci, kdežto na přírodě jako takové zeleným až tak moc nezáleží. Naopak ty, jimž na přírodě záleží více než na technologiích typu obřích větrníků, lze spatřit spíš mezi konzervativně uvažujícími. Třeba intelektuála Josefa Kroutvora.
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Větrníky po česku: draze, nebo vůbec. Vládní výsměch Bruselu zavírá cestu k levné elektřině
Usnadňuje to cestu pro nečekaná neformální spojenectví. Před měsícem napsal do LN článek europoslanec Luděk Niedermayer. Tepal v něm odpůrce rychlé výstavby větrníků. Působilo až zábavně, že v téže době Donald Trump tepal odpůrce rychlého rozvoje umělé inteligence. Prostě se náhodou sešli dva fanoušci nových technologií, kteří jsou jinak ve všem proti sobě.
I o tom vypovídá stavba nové babylonské věže, obří větrné elektrárny Schipkau. Už má heslo na Wikipedii. A nebude náhoda, že to heslo je v němčině, angličtině a češtině.