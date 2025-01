Odmítáte Green Deal? Ať ano, či ne, podle průzkumu CVVM patříte k polovině společnosti

Řeknete si, že to není objev, a budete mít pravdu. Za jistý objev lze ale pokládat to, s čím nyní vyrukovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění. V srpnu provedlo rozsáhlou sondáž a její výsledky mohou v lecčems překvapit. Tak trochu ve stylu starých vtipů „Rádia Jerevan“.

Pro ty, kteří to nepamatují. Byly to vtipy, které se opíraly o odpovědi na otázky a odpovědi typu: ano, v principu je to pravda, ale… Vezměme to postupně.

Fandí i ti, kterým se nelíbí zdražení energie

Je pravda, že Green Deal zásadně odmítá tolik Čechů, jak se to jeví na webových diskusích? Ano, v principu je to pravda, ale platí jen pro polovinu společnosti. Česká společnost je zde totiž rozdělena půl na půl.

Upřímně, čekali byste to? Puntičkářsky vzato je to takhle. Se Zelenou dohodou pro Evropu rozhodně souhlasí 11 procent a spíše souhlasí 37 procent respondentů. Rozhodně nesouhlasí 17 procent a spíše nesouhlasí 31 procent dotázaných. A čtyři procenta lidí nedokázala dát jasnou odpověď. Úhrnem: 48 procent pro, 48 procent proti, půl na půl.

Ale to je teprve začátek. Zásadnější může být další otázka. Souhlasíte s tím, že Zelená dohoda přispívá k neúměrnému zdražování cen energií? Tady už se blížíme k tomu, co napovídají webové diskuse. Rozhodně s tím souhlasí 35 procent, spíše souhlasí 36 procent respondentů, což je celkem 71 procent pro názor, že Green Deal ceny energií zvyšuje. Naproti tomu jen 23 je proti tomuto názoru.

Z toho plyne, že i nemalá část těch, kteří si stěžují na zdražování energií, těch, kteří to sami přičítají působení Green Dealu, si Zelenou dohodu pro Evropu přejí. Může to být přes 20 procent dotázaných. Je to pozoruhodné zjištění, protože ze zdrojů typu webových diskusí se k němu nedobereme.

Drahá elektřina ochrání klima

Jinými slovy. I u nás jsou lidé (podle průzkumu CVVM snad 20 procent), kteří fandí Green Dealu i při vědomí toho, že Zelená dohoda znamená zdražení energií. Jsou to postoje známé třeba od německých Zelených. Jejich ministr zemědělství Cem Özdemir v prosinci 2021 řekl, že „už nebudou výprodejní ceny potravin likvidující sedláky, ubližující zvířatům a zatěžující klima“ (rozuměj: zdraží se maso).

Nabízí se otázka. Ministr zemědělství to řekl jen dva měsíce před ruskou invazí na Ukrajinu a rozjezdem inflace. Řekl by totéž dnes? Řekl by někdo dnes, kdy elektřina v Německu patří k nejdražším v Evropě, že její vysoká cena je vlastně pobídka ke snižování spotřeby a ochraně klimatu? Tak to před pár lety řekl bývalý ministr financí, sociální demokrat Steinbrück.

Dnes, v době nejistoty, války a inflace, si na podobné výroky dávají politici pozor. Ale čísla ze sondáže CVVM ukazují, že i v Česku je pořád klientela, řekněme dvacetiprocentní, která na ně slyší. Jak vyplývá z analýzy autorů průzkumu, patří k ní nadproporčně ženy, mladí lidé, politicky pak ti, kteří se hlásí ke koalici Spolu.

Mohou tu hrát roli i, řekněme, pseudonáboženské faktory? Ve vánočním projevu v prosinci 2021 k tomu mluvil prezident Zeman. Zařadil Green Deal mezi vážná nebezpečí, hovořil i o novém náboženství. Ale na okraj, čerstvý expremiér Andrej Babiš tehdy namítl, že z Green Dealu nelze vystoupit, neboť by to přineslo velké finanční ztráty na penězovodu z Bruselu.

Přitom vypouštíme jen 6,4 procenta emisí

Úhrnem: z čísel CVVM vyplývá, že česká společnost je vůči Green Dealu rozdělená zhruba půl na půl. A že možná 20 procent populace podporuje Zelenou dohodu pro Evropu i přesto, že si uvědomuje její vliv na zvyšování cen energie. I přesto, že jen menšina (28 procent) věří v dosažitelnost cílů Zelené dohody. I přesto, že i kdyby ty cíle byly dosaženy, týkaly by se jen zlomku problému emisí. Toto sice v průzkumu není, ale každý si snadno najde na Wikipedii, že podíl EU na globálních emisích stále klesá – v roce 2023 činil jen 6,4 procenta.

Někdo v tom zbožštění Green Dealu může vidět pozůstatek středověké touhy po spáse duše. Přesvědčení, že i když katedrálu dokončí až x-tá generace po nás, pro naši spásu se musí začít stavět. Je to možná nadsazené. Ale počítat s tím, že koalice Spolu se Green Dealu postaví, by bylo bláhové.