Greenpeace na kyvadle dějin. V USA jim soud nařídil astronomickou pokutu, kam až to ale dojde?

Ta zpráva zaujala i české weby, čtenáře a diskutéry. „Konečně na ně došlo.“ Tak zní společný jmenovatel většiny reakcí. Přičemž zmíněné „na ně“ lze číst jako Greenpeace, Děti Země či podobně. V kultivované podobě to pak vyznívá takhle: „Váš pohodlný život, kdy nic nemusíte a všechno smíte, kdy máte obstarány všechny životní potřeby a dokonce i všechno, co není nutné, kdy vás kdykoliv vyléčí doktoři prakticky z čehokoliv, je způsoben tím, že spousta pilných, chytrých a schopných lidí pracuje ve firmách, jež to všechno vymyslely a provozují, a že tu máme ropu, díky níž se může vyrobit spousta věcí.“

Trump Netrump, spadne jim hřebínek

Pro pořádek. Ten rozsudek (ještě není právoplatný) nesouvisí s mocí prezidenta Trumpa ani s federálními orgány. Vydala ho justice státu Severní Dakota. Je ovšem vnímán jako součást historického kyvadla, jež se dalo do pohybu spolu s Trumpem. Kyvadla, jež bylo příliš dlouho a silně vychýlené doleva a teď se vrací doprava. Je těžké říci, kde se zastaví. Čím víc se struna společnosti napíná na jednu stranu, tím dále přešvihne na protistranu, když se uvolní.

Píše o tom i Abe Greenwald, šéfredaktor magazínu Commentary: „Když je staženo 90 procent obvinění proti výtržníkům z Black Lives Matter, když prezident a viceprezidentka řekli, že protiizraelské davy ‚mají pravdu‘, když Elizabeth Warrenová a jiní demokraté použili vraždu generálního ředitele zdravotní pojišťovny jako záminku pro diskusi o zlu pojišťovací branže, začnete si myslet něco o politickém hnusu.“

Verdikt nad Greenpeace, ač jen ze Severní Dakoty, přispívá podle Greenwalda k posunu ve společnosti: „Trump Netrump, ekologistické skupiny se už nebudou cítit tak nonšalantně, když vniknou na další průmyslovou lokalitu.“

Trestní zákon? My se dohodneme

Ale teď se vraťme domů do Evropy. Je-li na světě oblast, kde se radikální aktivisté – zvláště ti z Greenpeace, jejích místních poboček – mohou cítit nonšalantně, najdete ji v Evropě, zvláště v Německu.

Jistě, i v Německu už padly rozsudky například za blokády silnic, jenže to byly jednotlivé drobné případy. Aby tam za blokádu staveniště (v německém případě spíše jámy povrchového dolu) dostala organizace pokutu ve výši 15 miliard korun, to tam zní jako z jiného vesmíru.

Nejde ani tak o neschopnost německých vyšetřovatelů, žalobců či soudců, ale o společenskou i politickou atmosféru, která je vůči aktivistům i veškeré zelené ideologii velmi vstřícná. Pro ilustraci připomeňme čtyři roky starý příběh.

Severoněmecký přístav Emden slouží i jako překladiště vyvážených automobilů. Tisíce jsou jich připraveny k nalodění. Stojí na oploceném parkovišti, odemčené a s klíčky v zapalování, aby se s nimi dalo snadno manipulovat.

V květnu 2021 pronikli do toho areálu aktivisté Greenpeace, dostali se do aut a sebrali z nich asi 1500 zapalovacích klíčků. Ty pak dopravili do Alp, na ledovec pod horou Zugspitze, kde si je měl vyzvednout Herbert Diess, šéf celého koncernu Volkswagen. Mezitím dotyčná auta blokovala značnou část přístavu.

Co pak následovalo? Oznámení na policii? Vyšetřování? Žaloba? Soud jako teď v Severní Dakotě? Samá voda. Škoda, víc na zablokovaném přístavu než na autech, dosáhla šestimístné částky, což by umožnilo použít paragraf 243 německého trestního zákona (s horní sazbou do deseti let vězení). Jenže místo toho šéf koncernu Diess s aktivisty přátelsky komunikoval: „Rád zajedu na Zugspitze, ale dnes už to nestihnu – nechci využívat letadlo.“ Připojil se i Ralf Brandstätter, šéf značky VW: „Bez třenic není pokroku.“

Naklonili si tím Greenpeace? Ne. I když Volkswagen oznámil, že zastavuje vývoj spalovacích motorů, z Greenpeace zaznělo, že „léta třenic mezi ochránci*kyněmi životního prostředí a německým autoprůmyslem žádný pokrok v ochraně klimatu nepřinesla“.

Říká to naplno. No nevolte ho

V Německu je struna přetažená doleva už velmi dlouho a velmi silně. Šance, že by tam padl rozsudek jako v Severní Dakotě, je mimo realitu.

Toto je jeden z důvodů posilování radikální Alternativy pro Německo (AfD). A teď si zkuste představit, že to tak půjde dál, až ta struna praskne a AfD uspěje ve volbách. Kam až, jak daleko na druhou stranu, se ta struna vrátí?

V Německu i u nás je dost lidí, kteří tleskají Donaldu Trumpovi, ať udělá cokoliv. To si vůbec nepřipouštějí, že může udělat i něco nepěkného? Že tu nejde o otázku víry? Na webu Lidovky vyšel text Svět podle Trumpa: konečně někdo naplno říká, co si mnozí dlouho mysleli. Ano, v mnohém to platí, leccos díky nástupu Trumpa mizí, leccos se otevírá. Jenže stejný titulek mohl platit i na podzim 1938 na adresu druhé republiky. I tehdy se dostali ke slovu lidé dosud vytěsňovaní, třeba radikální národovci a katolíci. I oni naplno říkali, co si mnozí dlouho jen mysleli. A pak to šlo tak rychle, že se sami nestačili divit.