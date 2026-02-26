Den Matěje apoštola a Claude Shannona

Například z hlediska počítání dnů v přestupných letech. V gregoriánském kalendáři v takovém roce přidáváme k únoru ještě 29. den – mimochodem, papež Řehoř XIII. (lat. Gregorius, odtud název kalendáře) vyhlásil svou kalendářní reformu právě 24. února roku 1582 bulou Inter gravissimas („Mezi nejzávažnějšími“ – papežské buly nemívají nějaký speciální nadpis, standardně jsou pojmenovávány podle svých prvních slov: český překlad počáteční pasáže buly zní „Mezi nejzávažnějšími pastýřskými povinnostmi našeho úřadu jest v neposlední řadě ta…“ a pak se píše o potřebě stanovení správných dat církevních svátků, zejména Velikonoc).
K čemuž ještě zbývá dodat, že současná česká podoba Řehoř zněla ve staré češtině Hřehoř, přičemž toto jméno vzniklo změnou „g“ v „h“ a „r“ v „ř“ ze starořeckého Gregor(ios) – „bdící, probuzený“ (což významově přesně odpovídá jménu Buddha, ale to by nás zavedlo už opravdu daleko…).
Ještě těsněji je ke 24. únoru vázán předchozí juliánský kalendář. V něm se 29. únor v přestupných letech (a samozřejmě ani jindy) nevyskytoval, zato v něm bývaly přestupné 24. únory. To v praxi znamenalo, že jednou za čtyři roky byly takové dny v kalendáři dva, nebo (a možná přesněji) byl tento den v kalendáři zdvojen (měl 48 hodin). To se navíc kombinovalo s tím, že juliánský kalendář nepočítal dny tak, jak jsme zvyklí v souladu s jejich pořadím v měsíci, ale – především v dobách starého Říma – zpětně od nejbližšího pojmenovaného pevného dne měsíce: takovými dny byly kalendy (calendae, 1. den v měsíci), nony (nonae, v některých měsících 5. a v jiných 7. den) a ídy (idus, 13. nebo 15. den: proto se říkávalo, že Caesar byl zavražděn o březnových ídách, a teprve moderní doba to přepočítala na 15. března…).
Dvacátý čtvrtý únor byl proto datován jako šestý den před březnovými kalendami, počítáno včetně 1. března (ante diem VI calendas martias), a pokud byl přestupný rok, uváděl se jako den dvojitě šestý (dies bis sextus); proto byla ve středověkých křesťanských kalendářích připomínka sv. Matěje apoštola v takové roky přesunuta na 25. únor – aby neměl oproti ostatním svatým privilegium dvojitého svátku. (Pro přesnost ještě připomínám, že Matěje nenajdeme mezi původními Kristovými učedníky, byl až po Kristově ukřižování a nanebevstoupení vybrán losem do apoštolského sboru na místo Jidáše, aby tak byl dodržen tradiční počet dvanácti.)
Což všechno mne odvedlo od toho, že jsem dnešní Poslední slovo chtěl věnovat dvacátému pátému výročí úmrtí vědce, jenž se nejvíce ze všech zasloužil o moderní komunikační technologie, leč přesto je jeho jméno – a s ním i jeho zásluhy – nespravedlivě málo známé.
Claude Elwood Shannon (30. 4. 1916 – 24. 2. 2001) byl matematik, jenž se svými pracemi, zejména v oblasti komunikačních procesů, stal „otcem teorie informace“: ve čtyřicátých letech minulého století vypracoval matematický model komunikace, který posunul vše, co v elektronickém (nebo tehdy spíše jen elektrickém) přenosu signálu probíhalo, nevídaně kupředu – a hlavně jiným směrem.
V první polovině 20. století byla technologie dálkové komunikace bojem s hmotou: např. když někdo mluvil do telefonu, jeho hlas se proměnil v analogový elektrický signál, který putoval po měděných drátech – a který se vzrůstající vzdáleností slábl a vkrádaly se do něj poruchy. Praktické inženýrské řešení spočívalo v užití kabelů s větším průměrem a v zesilování signálu na trati během přenosu.
Shannon, který se v první polovině zmíněných 40. let zabýval kryptografií (byla válka…), se na problém podíval jako matematický teoretik a zamyslel se nad problémem kvality přenosu novým směrem: když můžeme použít kódování pro to, abychom obsah zpráv ochránili před špiony, proč bychom je nemohli použít na ochranu před šumy? V rámci hledání odpovědi na tuto otázku se pak začal zabývat nikoliv hmotnými dráty, ale abstraktní nejistotou kvality přeneseného signálu.
To ho nakonec přivedlo k definici očekávaného množství této nejistoty (resp. možného chaosu v přenesené zprávě – Shannon jej v aluzi na termodynamiku nazval entropií) a zavedl jednotku pro toto množství jménem (jeden) bit. Matematicky pak dokázal dva zásadní fakty: zaprvé, že daný kanál (kabel se zdrojem o daném napětí apod.) má maximální kapacitu přenosu (tj. že kdykoliv po něm budeme přenášet zprávy složitější než daná mez, nevyhnutelně dojde k fatálním chybám), a zadruhé, že pokud tuto hranici nepřekročíme, existují metody zakódování přenášených zpráv, jejichž užití zaručí, že chyby přeneseného signálu klesnou pod libovolnou předem stanovenou úroveň (samozřejmě pro nižší chybovost bude muset být kódování složitější).
Nebudu zabíhat do matematických podrobností. Ale chtěl bych připomenout, že na Shannonových myšlenkách je založena mobilní telefonie, internet, návrh a výroba integrovaných obvodů, satelitní komunikace, Wi-Fi, digitalizace přenosu a uchování zvuku a obrazu (CD, digitální fotografie a video), … a ostatně chatbot Claude se jmenuje právě po něm.
Claude Shannon byl prostě otcem digitálního věku a 25. výročí jeho úmrtí proto stojí za připomenutí.