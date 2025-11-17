Obrácení svaté Grety. Klima hodila do koše, bude útočit na Západ a Izrael

Díky tomuto obratu se třeba brzy stane starostkou Stockholmu, stejně jako lidé vyznávající radikálně levicovou víru, kteří se dostali díky přání voličů do čela měst jako New York (Zohran Mamdani) či Seattle (Katie Wilsonová).
Škoda, že nevíme, kdo a jak přesvědčil mladou Gretu, aby svoji svatou válku proti oxidu uhličitému vyměnila za palestinský aktivismus. Palestinci to nemohli být v žádném případě, protože když je masově zabíjeli jinde než v Gaze (například v Sýrii vojáci Bašára Asada), mladá Švédka mlčela jak losos v igelitce.
Kdyby aspoň sepsala esej, kde by plausibilně vysvětlila důvody přehodnocení svých priorit, stejně jako učinil Američan s majetkem přes 100 miliard dolarů na gatesnotes.com. Ten zveřejnil memorandum s názvem Tři tvrdé pravdy o klimatu (Three tough truths about climate), v němž vysvětlil důvody svého obratu hodného svatého Pavla – dlouhou dobu dával příliš moc peněz na drahé a pochybné klimatické aktivity a místo toho svoji filantropii zaměří výlučně na řešení chudoby, protože pouze tento cíl mu dává smysl. Chtěl by vydat více peněz i na projekty bojující s nemocemi či hladomorem.
O tom, že Gretu přestaly zajímat ekologické otázky, svědčí i skutečnost, že jsme ji neviděli demonstrovat a vystupovat na klimatické konferenci COP30 v Brazílii, nepřijela ani do Bruselu, kde europoslanci minulý týden podpořili klimatický cíl snížit emise v Evropské unii o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990.
|
„Anti-Greta“ žádá o azyl v USA. V Německu mi hrozí vězení nebo smrt, tvrdí
Její postoj trefně shrnuli izraelští humoristé, kteří vytvořili parodii na cestu flotily 47 plavidel s propalestinskými aktivisty z Barcelony do Gazy, které velela zuřivá Švédka. V rámci satirického televizního pořadu Eretz Nehederet (Úžasná země) si z naivní švédské aktivistky udělali užitečnou idiotku Hamásu.
Ve videoskeči s názvem Ceasefire? How dare you! (Klid zbraní? Jak se opovažujete?) vznikl dotaz, jak tedy dál, když v Gaze už není válka. Jedna z aktivistek navrhla Grétě, zda by nebylo dobré přece jen vrátit se k boji proti klimatickým změnám. Švédka se na ni obořila: „Globální oteplování? Copak je nám dvanáct?“
Gretě Thunbergové je o deset let více, než když začala zachraňovat Zemi, v lednu ji bude 23. Podle informací deníku Israel Hayom Švédka rozhodla, že ve svém boji proti Židům bude pokračovat v Itálii. S Franceskou Albaneseovou pojede do Janova a do Říma, kde koncem listopadu chtějí podpořit stávky a demonstrace proti Izraeli a západnímu kapitalismu.
Půjde o úderný tandem, protože zatímco Švédka obviňuje Izrael z genocidy a ze zločinů proti lidskosti, vojenské akce v Gaze dokonce přirovnala k systematickému zničení planety, na italskou právničku, která zastává funkci zvláštní zpravodajky OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích, USA letos v červenci uvalily sankce, protože podle amerického ministra zahraničí Marka Rubia Albaneseová podněcuje Mezinárodní trestní soud (ICC) k postupu proti americkým a izraelským činitelům a firmám.
|
Palestinská uhlíková stopa Grety Thunbergové. O její pomoci pro Gazu nemůže být řeč
Rubio snahy Albaneseové označil za nelegitimní a ostudné. „Albaneseové kampaň politické a ekonomické války proti Spojeným státům a Izraeli už nebude tolerována... Spojené státy budou nadále podnikat veškeré kroky, které považujeme za nutné, abychom čelili právnímu nátlaku a chránili naši suverenitu a suverenitu našich spojenců,“ dodal šéf americké diplomacie. Albaneseová obvinila řadu západních států z morální a materiální spoluviny ve válečných zločinech, vyzvala je, aby přestali s Izraelem vojensky a vědecky spolupracovat.
Ale radikální Italka i dříve často hanila Izrael, označila ho za stát, kde vládne apartheid či za koloniální režim, který má za cíl vyvraždit palestinský národ. Schvaluje vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy. Její přítomnost po boku Grety Thunbergové na demonstracích v italských městech letos 28. a 29. listopadu svědčí o ideologickém spojenectví, které nemá nic společného ani a ochranou přírody či s lidskými právy.