Demonstrace a zásahy. Co o Vánocích dělali Greta a Trump

Demonstrace se konala před sídlem společnosti Aspen Insurance, která podle organizátorů poskytuje služby izraelské zbrojařské firmě Elbit Systems. Demonstranti vyzbrojeni kladivy a rudou barvou poškodili budovu pojišťovny na Fenchurch Street, tvrdili, že spolupráce obou podniků napomáhá k páchání válečných zločinů. Dotčené firmy obvinění odmítají. Osm aktivistů organizace Palestine Action zahájilo hladovku 2. listopadu, ale tři z nich už začali jíst i pít.
Kauza švédské aktivistky, která image ikony boje proti klimatickým změnám nadobro vyměnila za roli horlivé pokrokové podporovatelky Palestinců a bojovníků Hamásu, znovu v západní Evropě otevřela diskuse nejen o tenké hranici mezi radikálními propalestinskými neziskovkami páchajícími vandalské činy a ryze teroristickými skupinami, ale i o střetu hranic právního státu a ostrých projevů aktivismu.
Policie zadržela Gretu Thunbergovou v Londýně za propagaci teroristické organizace
Greta sice pochází ze země, která kdysi bývala křesťanská, přesto den před Štědrým večerem jde demonstrovat za momentálně nejaktuálnější problém muslimského světa. Proč ale ignoruje masové vraždění křesťanů v Nigérii příslušníky takzvaného Islámského státu? Nejspíše proto, že se masakrů nedopouštějí Židé.
Greta se chová stejně jako řada západních států, které soutěží v tom, kdo dříve uzná neexistující palestinský stát, ale tragédie křesťanů v Nigérii je nechává chladnými.
Ne tak Donald Trump, který už toho měl dost a nařídil letecké údery na cíle islámských teroristů v Nigérii. „Už dříve jsem varoval tyhle teroristy, že jestli neskončí s masovým vražděním křesťanů, sakramentsky za to zaplatí. A dnes (minulý čtvrtek – pozn. red.) večer se tak stalo,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social s tím, že brutální vraždění křesťanů se děje v takové míře, které svět nepamatuje desítky, dokonce ani stovky let.
EU čeká na Trumpa
Šéf Bílého domu dodal, že nedovolí, aby „radikální islámský terorismus“ bujel pod jeho vedením. Také pohrozil, že pokud zabíjení křesťanů bude pokračovat, mrtvých v Nigérii, jejíž vláda nedokáže masakrům dlouhá léta zabránit, bude více. Jen za 220 dnů letošního roku islamisté v Nigérii, zemi velké jako Francie a Itálie dohromady, kde žije zhruba 234 milionů lidí, zavraždili sedm tisíc křesťanů, což je 32 obětí za den. Za stejné období zničili 1 100 křesťanských spolků. Dlouhodobá statistika je ještě děsivější. Nigerijská organizace International Society for Civil Liberties and the Rule of Law letos v srpnu uvedla, že Boko Haram a podobné džihádistické teroristické skupiny od roku 2009 zničily na 19 tisíc kostelů a zabily asi 125 tisíc křesťanů.
Odveta za křesťany. USA podnikly útok na teroristy v Nigérii, oznámil Trump
Americký prezident v případě Nigérie konal stejně, jako když bombardoval pozice jemenských Húsíů, kteří svými raketami dodanými Íránem ohrožovali obchodní lodě v Rudém moři. A co dělaly tenkrát hlavy států vyspělé EU, jejichž kontejnerové lodě a tankery po útocích Húsíů hořely jako Reichstag? Přesně to, co v případě vraždění křesťanů v Nigérii. Nic. Čekaly na Trumpa, aby udělal pořádek.