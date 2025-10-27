Palestinská uhlíková stopa Grety Thunbergové. O její pomoci pro Gazu nemůže být řeč

Ještě zajímavější by bylo vědět, proč také neorganizovala kamionový konvoj, který by vezl humanitární pomoc lidem na Ukrajinu, vždyť její rodné Švédsko určitě ohrožují více Putlerovy ruské hordy než Židé.
Flotila, která letos v září vyplula z Barcelony, se skládala ze 47 plavidel s tisíci účastníky z více než 44 zemí. Když izraelská armáda lodě zadržela, vydala prohlášení, že při kontrole na plavidlech žádnou humanitární pomoc nenašla. Ministerstvo zahraničí později zprávu korigovalo a oznámilo, že nakonec se našly dvě tuny pomoci, což odpovídá zhruba desetině nákladu, který poveze jeden kamion (asi 20 tun) z Izraele do Gazy. Izraelská pomoc Gaze denně činí 6 000 tun, což je třítisíckrát více, než vezla Greta.
Jednali s námi jako s opicemi, viní členové flotily Izrael. Aktivistka kousla zdravotnici
Když ale hovoříme o tunách, neměla by zapadnout ekologická studie energetické společnosti Volta Solar o tom, že Gretina flotila během pěti týdnů plavby spotřebovala přibližně 53 600 litrů nafty, čímž vypustila do ovzduší 144 tun oxidu uhličitého (uhlíková stopa se počítá tak, že například při spálení jednoho litru nafty v typickém motoru vznikne přibližně 2,64 kg CO2). Lodě aktivistů vypustily tolik skleníkových plynů jako 206 letů mezi Tel Avivem a Londýnem. Takové znečištění odpovídá množství oxidu uhličitého, který vypustí v průměru 82 běžných rodinných aut za celý rok.
Studie dále uvádí, že k vyvážení takové míry emisí by bylo zapotřebí až 16 500 stromů. Firma Volta Solar zkoumala i to, jak akce Grety poškodila vodu Středozemního moře. Experti dospěli k závěru, že voda absorbovala zhruba 50 tun CO2, asi třetinu z celkového množství, zvýšila se tedy kyselost moře, což negativně ovlivní život řady mořských živočichů. „Nepřekvapuje nás, že lidé, kteří se v oblasti klimatických změn chovají pokrytecky, nepodpořili síly světla, ale postavili se na stranu temna,“ prohlásil ředitel společnosti Volta Solar Eran Tal.
Tato zjištění si Greta jistě nestrčí za klobouk. V reakci na její akci izraelští humoristé pro satirický televizní pořad Eretz Nehederet (Úžasná země) vytvořili parodii, která si z naivní švédské aktivistky udělala legraci a ukázala nejen to, jak se stala užitečnou idiotkou progresivních antisemitů, ale poukázala i na dvojí metr, který používá při pohledu na konflikt mezi Židy a Palestinci. Videoskeč má název Ceasefire? How dare you? (Klid zbraní? Jak se opovažujete?) a odehrává se na lodi, kde se Greta (v tričku s nápisem „Jsme všichni Palestinci“) a její souputníci rozčilují nad zprávou o zastavení bojů, protože se jich nikdo neptal.
Izrael deportoval Thunbergovou a spol. Pro aktivisty letělo slovenské letadlo
Jak tedy dál? Jedna aktivistka navrhuje, aby se vrátili k boji proti klimatickým změnám, ale Greta se na ni oboří: „Globální oteplování? Copak je nám dvanáct?“ Někdo je vyzve, aby se postavili na stranu utlačovaných jinde na světě. Zprávu o situaci Ujgurů v Číně ale Švédka označila za fake news, do Nigérie, kde jsou vražděni křesťané, by i jela, ale když jí řeknou, že je nezabíjejí Židé, hned ztratí zájem.
Bylo by užitečné, kdyby Česká televize tento skeč, který do pár minut shrnul postoj západního mainstreamu k Izraeli, převzala, otitulkovala a odvysílala. Kdo si myslí, že to udělá, ať zvedne ruku!