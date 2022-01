Greta udeřila na Bidena. Zkritizovala jeho energetickou politiku

V listu, který vlastní šéf Amazonu Jeff Bezos (57), jehož majetek časopis Forbes odhaduje na 192 miliard dolarů (o něco méně než roční HDP České republiky), Greta prohlásila, že nechápe, proč lidé považují Bidena v otázce ochrany klimatu za autentického lídra.

Reagovala tím na otázku, zda ji v loňském roce pozitivně inspiroval někdo ze světových lídrů, včetně Bidena. Vláda USA podle aktivistky ve skutečnosti rozšiřuje infrastrukturu fosilních paliv. „Proč Spojené státy něco takového dělají? Není přece úkolem dětí, které chtějí chodit do školy, aby informovaly lidi, že stojíme před reálnou hrozbou,“ řekla Greta, která svými teatrálními a agresivními výroky žádá politiky, aby urychleně řešili klimatickou krizi.

„Před rokem jsem přijela na Světové ekonomické fórum a prohlásila jsem, že náš dům je v plamenech. Řekla jsem přítomným, že chci, aby se zpanikařili. Jestliže my, děti, vám říkáme, abyste se zpanikařili, to neznamená, že máte i nadále dělat to, co jste dělali doposud,“ vzkázala politikům Greta, která v roce 2020 v levicovém deníku The Guardian žádala, aby všechny podniky, banky a vlády okamžitě přestaly investovat do těžby fosilních paliv a vyhledávání ložisek těchto surovin, aby ukončily veškeré dotace na jejich využití. „Nechceme, aby se tak stalo v roce 2030 či 2050, ale teď hned,“ napsala aktivistka.

V roce 2019 prohlásila, že se postará o to, že politici budou postaveni ke zdi, aby v zájmu budoucích generací dělali to, co mají. „Mladým lidem už pomalu dochází, že jste nás zradili. Sledujeme vás, a pokud rozhodnete, že nás necháte na holičkách, nikdy vám neodpustíme. Nenecháme, aby vám to prošlo. Svět se probouzí, změna se blíží, ať se vám líbí, nebo ne,“ varovala Thunbergová politiky. Chudák Biden. Co teď bude dělat?