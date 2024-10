Grilování kandidátů na eurokomisaře nebude formalita. K těm, na které se poslanci soustředí, patří i Síkela

Europarlament bude hlavně zkoumat, jak přišel ke svému majetku a s kým se stýkal.

Podle serveru Politico bude letos čelit nepříjemným otázkám europoslanců mnoho komisařů a to dokonce už v první fázi posuzování před výborem pro právní záležitosti známým pod zkratkou Juri. Ten posuzuje, zda některý z komisařů není ve střetu zájmů a teprve poté pouští kandidáty ke slyšení v dalších výborech, tedy k tzv. grilování.

Výbor pro právní záležitosti má dát své stanovisko parlamentu do 18. října, grilování europoslanců pak bude probíhat od 4. do 12. listopadu a celá Evropská komise, pokud nenastanou komplikace, by mohla být parlamentem schválena poslední listopadový týden a začít tak pracovat od prosince. Jenže už nyní to vypadá, že komplikace, tedy nucená výměna nějakých kandidátů na komisaře, nastanou.

Hledání podezřelých zmínek

Nejprve výbor Juri procházel majetková přiznání budoucích komisařů a tam zatím bez problémů prošli jen tři z 26 kandidátů. Byli to Piotr Serafin z Polska, Olivér Várhelyi z Maďarska a Nizozemec Wopke Hoekstra. Ostatní budou čelit otázkám poslanců. Ne vždy to bude skutečně „tvrdý“ výslech, ale jde o to, že budoucím komisařům chce Evropský parlament připomenout, že majetkové přiznání, které mu zasílali, nejsou pro legraci a opravdu je musí řádně vyplnit. Což většinou neudělali.

Reálně se podle Politica chce výbor zaměřit na poslance, kteří mají slušný majetek a poslancům není tak úplně jasné, jestli tento majetek odpovídá deklarovaným příjmům budoucích komisařů. Zda nemají něco za nějakou podivnou práci či nedostali nějaké úplatky. Mezi podezřelé prý patří Řek Apostolos Tzitzikostas, Slovinka Marta Kosová, Ital Raffaele Fitto, Costas Kadis z Kypru a nakonec i český kandidát Jozef Síkela. Asistenti některých europoslanců už prý hledají v dokumentech a v tisku jakékoliv podezřelé zmínky o nich i o dalších kandidátech na eurokomisaře.

Jozef Síkela získal svůj majetek jako zaměstnanec bank. Nejprve pracoval pro rakouskou Bank Austria Creditanstalt, později pro Českou spořitelnu a nakonec skončil ve vedení mateřské společnosti České spořitelny, tedy v rakouské Erste Group Bank. V Erste byl generálním ředitelem Erste Bank na Ukrajině a později také Slovenské spořitelny, kterou Erste koupila. Nakonec se věnoval, jak sám ve svém životopise uvádí, „poradenským a investičním aktivitám“. V bankách asi nebyl placen zrovna špatně a zřejmě si velikost svého majetku před poslanci obhájí.

Tím ale nebude mít vyhráno. Poslanci se ho totiž v této souvislosti mohou ptát na jeho styky s ukrajinským a slovenskými podnikateli a politiky. S těmi se sice jako šéf banky bavit musel a není známo, že by pod jeho dozorem probíhaly nějaké pochybné obchody, jenže Síkelovy styky s politiky strany Směr Roberta Fica mu nebudou zrovna ku prospěchu. Fico není u některých europoslanců zrovna populární.

Přetahovaná s von der Leyenovou

Očekává se, že Evropský parlament zamítne šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové aspoň čtyři komisaře. Ze dvou důvodů. Za prvé skutečně už nyní vidíme několik slabých kandidátů, kteří mají problém s odborností anebo jsou politicky a morálně stěží přijatelní.

Jde třeba o již zmíněnou Slovinku Kosovou, která bude muset vysvětlovat nejen svůj majetek, ale také možnou spolupráci s tajnou policií komunistické Jugoslávie či lobbování za soukromé firmy. Nebo o belgickou kandidátku Hadju Lahbibovou, která jako novinářka cestovala na Ruskem obsazený Krym za ruské peníze a velmi štědře udělovala jako ministryně zahraničí evropská víza starostům ruských a íránských měst včetně člověka, který nařídil masové popravy politických vězňů v Íránu.

Za druhé chce Evropský parlament ukázat svou moc. Ursula von der Leyenová už při sestavování Evropské komise urazila šéfy důležitých evropských politických frakcí, když se s nimi sešla, aby jim představila novou Komisi, ale neřekla jim, kdo bude komisařem čeho. Za pár hodin poté to oznámila novinářům. To jí část europoslanců nechce odpustit.

Zároveň prý jedná vedení europarlamentu s von der Leyenovou o novém vymezení rolí mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, kde chtějí europoslanci více moci. A někteří poslanci si myslí, že „odstřelení“ několika komisařů posílí parlamentní vyjednávací pozici.